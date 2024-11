Pyrénées-Orientales - Un gouvernement Barnier pas en carence de démagogie et de brutalité

La France Insoumise 66, membre du Nouveau Front Populaire, exprime son opposition la plus ferme au projet du gouvernement Barnier de mettre en place 3 jours de carence pour les arrêts maladie dans le public, au motif spécieux d’un alignement avec le privé.

C’est d’abord une mesure inconséquente en termes de santé publique. Cela poussera de nombreux salariés à éviter au maximum les arrêts, ou à les retarder. C’est créer les conditions d’une diffusion accrue des virus, notamment dans les lieux au contact du public comme les hôpitaux ou les écoles. Le retard à l’accès aux soins provoque souvent des pathologies encore plus graves et plus coûteuses. Voici une marque de plus de mépris pour les salariés jugés « essentiels » au moment de la crise sanitaire.

C’est ensuite une mesure parfaitement démagogique. Elle active sans vergogne le ressort grossier de la prétendue opposition entre public et privé. En réalité, les 3 jours de carence dans le privé sont pris en charge dans environ 70% des entreprises. Le secteur privé bénéfice d’avantages comme pour le 13° mois, la prise en charge des enfants pour les retraites, le niveau de rémunération à qualification égale, de financement de la mutuelle etc. En d’autres domaines, le secteur public peut bénéficier de situations plus favorables. Au lieu d’alimenter de manière factice et pernicieuse la division, il faut plutôt viser un alignement sur le mieux-disant social.

C’est enfin une mesure injuste. C’est considérer qu’être malade doit devenir un motif de sanction financière. Il s’agit d’une régression sociale d’ampleur relevant du recul de civilisation. Elle touchera de manière plus brutale les familles aux revenus modestes qui éprouvent déjà des difficultés à boucler les fins de mois.

Francis DASPE, animateur de La France Insoumise