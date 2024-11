Hérault - Le RN seul barrage au matraquage fiscal à l'Assemblée Nationale

Le RN seul barrage au matraquage fiscal à l’Assemblée Nationale

L’examen du Projet de Loi de Finance pour la Sécurité Sociale (PLFSS) pour 2025 qui s’est poursuivi aujourd’hui est un moment de clarification sur la sincérité des groupes parlementaires à l’Assemblée Nationale. Les députés du Rassemblement National ont ainsi dû faire, seuls, barrage à la multitude de taxes et impôts dont le NFP veut accabler nos entreprises lors de votes désertés par les macronistes et LR.

La mobilisation des élus RN a ainsi pu éviter plusieurs coups de matraque fiscale que le NFP veut imposer au prétexte de mesures de santé publique. Ils portaient notamment sur le tabac, les boissons sucrées ou encore le vin et sa publicité alors même que nos vignerons doivent déjà faire face à l’écrasement normatif et à des conditions de culture et de marché défavorables.

La preuve est faite que les Français ont eu raison d’envoyer les députés RN en nombre à l’Assemblée Nationale. Ils sont en réalité le seul recours de nos compatriotes face au cercle vicieux du vampirisme fiscal qui, sans eux, ferait périr nos entreprises et anéantirait le pouvoir d’achat.