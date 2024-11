Mende - Ulvoa - Ana Cie - Musique & danse

Trois performeuses proposent une expérience au geste artistique radical, une lutte émancipatrice via les corps et les sons où le pouvoir n’est pas octroyé mais pris. Un conte musical électrique pour danseuse, onde martenot, piano préparé & électrique.

Que se passe-t-il lorsqu’une petite fille décide de ne pas suivre le chemin qui lui est prédestiné parce qu’elle s’octroie le pouvoir de s’extraire de la domination symbolique qu’elle subit de par son genre ? Que se passe-t-il lorsqu’au lieu de suivre le texte, le Petit Chaperon Rouge préfère détourner le regard et désire à tout prix posséder un objet du Loup ? « La petite fille sourit, puis, battant des paupières, De son pantalon, sortit un revolver » Roald Dahl.

Ulvoa raconte le cri de ces petites filles qui luttent d’abord en désobéissant puis en écrivant leur propre conte pour leur émancipation.

Comment la force de ce cri intérieur qui nous habite à la fois de manière commune et de manière particulière, transcendant aujourd’hui nos vies de femmes, détourne les contes ? Quelles métamorphoses traversons-nous dans cette lutte ?

Quelles émotions convoquons-nous dans ces métamorphoses ?



Sur scène, trois performeuses explorent leur propre positionnement entre un conte traditionnel qui désapprouve la désobéissance et un conte détourné par Roald Dahl où le Chaperon Rouge s’autorise à assassiner le Loup et à se parer de sa peau. Dans cette performance, danse et musique fusionnent pour exprimer la radicalité de ce geste, les émotions intenses et l’espoir de voir de nouvelles histoires de femmes émerger et s’écrire.

Spectacle co-accueilli à Mende par Scènes Croisées avec le Théâtre de Mende