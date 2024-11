Hérault - Partenariat entre la Caisse d'Epargne Languedoc-Roussillon et A+ énergies

Damien TEISSIER, Président Directeur Général de A+ énergies, et Guillaume BEROUJON, membre du Directoire de la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon en charge du pôle Banque de Développement Régional, ont signé un partenariat permettant aux clients de la banque de bénéficier des services d’A+ énergies.

Un partenariat local pour un accompagnement complet

Pour la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon, l’objectif est d’accompagner ses clients BtoB (PME, PMI, bailleurs sociaux, promoteurs immobiliers, grandes associations, collectivités…) dans leur transition énergétique avec une approche à 360° associant solutions bancaires et extra-bancaires.

Avec ce partenariat, la banque propose désormais à ses clients « personnes morales », à la fois du conseil et un accompagnement complet avec l’un des leaders de l’autoconsommation en France. L’entreprise A+ énergies, basée à Castries (34), peut notamment couvrir leurs besoins en termes d’installation de panneaux photovoltaïques, de stockage d’énergie, de vente d’électricité et de pilotage des installations.

Guillaume BEROUJON, Membre du Directoire de la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon en charge du Pôle Banque de Développement Régional :

« Nous sommes ravis de ce partenariat avec l’un des leaders de l’autoconsommation ! A+ énergies propose des solutions vertueuses d’économie en matière de consommation énergétique. Ce qui répond à une demande croissante de nos clients qui ont entamé ou souhaitent entamer leur transition énergétique.

Ce partenariat est donc une illustration concrète de notre engagement dans l’accompagnement des transitions des acteurs de notre territoire. Apporter le bon conseil, financer et orienter nos financements vers la décarbonation d’activité… Autant d’actions qui démontrent au quotidien notre rôle d’acteur utile au territoire et à ses acteurs. »

Damien TEISSIER, Président Directeur Général de A+ énergies :

« Nous travaillons avec la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon depuis 2018 et nous sommes très satisfaits de notre collaboration. Nous sommes donc d’autant plus heureux de nouer ce partenariat.

Ce partenariat permet de proposer plusieurs solutions photovoltaïques permettant de couvrir les besoins des différentes structures :

l’autoconsommation permet de réaliser une économie de charges en fournissant et en consommant sa propre énergie

la vente totale d’électricité offre la possibilité d’augmenter le chiffre d’affaires en revendant la production photovoltaïque aux réseaux électriques publiques

Les batteries de stockage permettent de garder l’énergie produite pour la restituer à votre convenance

Les ombrières photovoltaïques permettent de valoriser vos surfaces de parking

Nous tenons à exprimer notre gratitude pour ce partenariat et la confiance accordée par la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon pour cette opportunité de collaboration. »

Depuis 2010, A+ énergies est un acteur leader et reconnu dans le domaine de la performance énergétique en proposant aux professionnels : autoconsommation, bail emphytéotique et la vente totale d’électricité. En 2023, le groupe familial affichait un chiffre d’affaires de 25,8 M€. Il emploie plus de 180 collaborateurs et compte 24 agences en France.