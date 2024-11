Hérault - Report de la grève chez Keolis Méditerranée 

Report de la grève chez Keolis Méditerranée

Le préavis de grève initialement prévu du 04/11/2024 au 23/11/2024 au sein de l’entreprise Kéolis Méditerranée et reporté du 12/11/2024 au 30/11/2024. En cause, un vice de procédure dénoncé par la Direction.

« Il est vrai que contrairement à nos patrons nous ne sommes pas des professionnels du conflit social. Kéolis, c’est plus d’une dizaine de préavis de grève tous les ans sur l’ensemble du territoire, donc ils ont l’expérience pour eux. »

Malgré les pressions et les appels à la reprise des négociations des responsables politiques et des autorités organisatrices de ces dernières semaines, Kéolis s’est contenté de faire appel à ses juristes pour trouver une faille et retarder d’une semaine la grève. Cette réponse au personnel ne passe pas.

« C’est lamentable !!! Voilà la vision du dialogue social pour Kéolis et c’est ce que nous subissons depuis trop longtemps. »

Les alertes dans la presse du Maire d’Agde ou du président d’Hérault Transport n’ont visiblement pas sensibilisé la Direction de Kéolis Méditerranée qui reste fermée à une reprise des négociations, contrairement aux représentants du syndicat UNSA. Et ce, au détriment des usagers qui risquent à nouveau d’être fortement impactés par ce mouvement de grève.

« Les conditions de travail ne cessent de se dégrader, depuis début septembre 6 salariés ont quitté l’entreprise et ont attendu plus d’un mois pour avoir leur solde de tout compte, le délai légal maximum c’est 15 jours. Aujourd’hui, j’ai reçu l’appel d’un salarié qui attend toujours son salaire du mois d’août et c’était pareil le mois dernier. Nous ne pouvons plus accepter cela. »

Les salariés de Kéolis Méditerranée ne supporte plus ce mépris et, malgré les efforts de la Direction pour casser la mobilisation, restent déterminés à se faire entendre.

M. GOYER Cedric

Délégué Syndical UNSA chez Keolis Méditerranée