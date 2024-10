Tarn - ALDI FRANCE célèbre l'ouverture de son magasin de NÈGREPELISSE, plus moderne et plus durable

Quatre ans après son ouverture, ALDI transfère son magasin de Nègrepelisse. Plus spacieux et plus moderne, ce nouveau point de vente a été construit sur la base d’un cahier des charges environnemental exigeant. Les habitants sont invités à découvrir ce lieu réinventé dès aujourd’hui.

Avec plus de 1 300 magasins sur l’ensemble du territoire et une ambition portée à 1 900 magasins au cours des dix prochaines années, ALDI France poursuit son développement via l’extension, le transfert ou la création d’une centaine de magasins d’ici la fin de l’année 2024.

Dans ce cadre, ALDI France ouvre son magasin de Nègrepelisse le mercredi 30 octobre 2024, au 205 route de Montricoux, 82800 Nègrepelisse.

Idéalement situé sur l'axe principal de la ville au cœur d'une zone particulièrement attractive, ce point de vente est facilement accessible grâce à ses 72 places de parking, dont 2 places équipées de bornes de recharge pour véhicules électriques.

Doté d’une surface de vente étendue passant de 995 m2 à 999 m2 . Ce nouveau point de vente met en application le dernier concept innovant d’ALDI déployé nationalement pour une démarche environnementale durable. Il est notamment équipé d’un chauffage réversible fonctionnant par la récupération de chaleur des calories des groupes froids pour chauffer ou refroidir le magasin, d’un éclairage intérieur et extérieur 100% LED et de détecteurs de présence dans les locaux sociaux et en réserve. Par ailleurs, des panneaux photovoltaïques ornent la toiture, permettant ainsi d’alimenter le magasin en énergie verte.

Ce magasin compte 8 collaborateurs.

Les habitants de Nègrepelisse peuvent ainsi accéder à une offre composée à 90 % de produits en marques propres dont plus de 75% sont travaillées avec les PME françaises afin de garantir la meilleure qualité de nos produits, toujours à prix discount. Les 1 800 références permettront aux clients d’aller à l’essentiel pour moins de superflu et moins de temps perdu durant leurs courses. Ils peuvent aussi découvrir les fruits et légumes frais livrés chaque jour, la viande (porc & bœuf), les œufs et le lait 100% français, ainsi que nos pains cuits sur place, tout au long de la journée.

Dès aujourd’hui, les Négrepelissiens peuvent découvrir leur magasin ALDI et profiter de ses arrivages hebdomadaires (textile, maison, déco, bricolage, jardin…), le tout sans avoir à composer avec son budget : les produits sont bien choisis pour des courses bien plus simples !

Steve WOLNIK, Directeur de la Société Régionale ALDI Occitanie déclare : “Nous sommes heureux d’inaugurer notre nouveau magasin à Nègrepelisse et d’offrir ainsi une nouvelle dynamique et expérience à notre clientèle. Conçu de façon écoresponsable, ce point de vente reflète notre engagement résolu pour un commerce respectueux de l’environnement et adapté aux attentes contemporaines. Chez ALDI, nous travaillons quotidiennement à proposer une gamme de produits de qualité supérieure tout en assurant les prix les plus compétitifs. Nous nous engageons chaque jour pour proposer des produits de qualité supérieure au meilleur prix. Toute l’équipe est ravie d’accueillir de nouveau les habitants de Nègrepelisse et des alentours.”

Ce magasin de proximité sera ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 19h30 et le dimanche de 8h30 à 12h30.

A propos d’ALDI France

ALDI est présent en France depuis 1988. Les 1 300 magasins actuels sont pilotés par 14 sociétés régionales. Ces sociétés emploient plus de 16 000 personnes, dont 90% ont un contrat de travail à durée indéterminée. ALDI Nord fait partie des acteurs majeurs du marché de la grande distribution à l’international. L’inventeur du discount, représenté dans huit pays européens, s’engage à aller à l’essentiel pour offrir chaque jour à ses clients la meilleure qualité au meilleur prix. La clé du succès durable d’ALDI Nord repose sur sa présence en Europe qui rassemble plus de 80 000 employés présents à travers l’Allemagne, la Belgique, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal et l’Espagne.