Alès - B&M ouvre son nouveau magasin à Alès

B&M OUVRE SON NOUVEAU MAGASIN À ALÈS

B&M poursuit son implantation dans le Sud de la France et s’apprête à ouvrir son 132e magasin à Alès (30100), dans le Gard. Ce nouveau point de vente, spécialisé dans les équipements pour la maison, ouvrira ses portes le 30 octobre 2024 au 56 chemin St Etienne d'Alensac. Situé à proximité de la D6110, le magasin sera facilement accessible pour les habitants de la ville et des communes voisines.

B&M : UNE OFFRE VARIÉE POUR TOUS LES BUDGETS À ALÈS

Avec plus de 1100 magasins en Europe, B&M continue de se développer en France avec son modèle unique de distribution de produits à prix réduits.

L’enseigne est rapidement devenue un acteur incontournable du retail, en proposant un assortiment varié qui couvre les besoins des foyers : décoration intérieure, ameublement, produits de loisirs, et biens de consommation courante.

Depuis son arrivée en France en 2018, B&M n’a cessé de séduire les consommateurs, en particulier avec ses 30 marques propres et son engagement à offrir des produits tendance à des prix compétitifs.

Largement plébiscitée par les consommateurs français, l’enseigne a été une nouvelle fois doublement primée par les Trophées « Meilleure Chaîne de Magasins de l’année 2024 » à travers deux catégories :

• Décoration et idées cadeaux pour la troisième année consécutive ; • Discount non alimentaire pour la deuxième année consécutive.

septembre 2024

Le magasin d’Alès, d’une surface de 2030 m2, vient compléter le maillage de l’enseigne dans le sud du pays.

Grâce à son emplacement stratégique à proximité de la D6110, il bénéficiera d’une forte accessibilité pour les clients venant d’Alès et des villes avoisinantes telles que Saint-Privat-des-Vieux et Saint-Christol-lès- Alès.

Avec plus de 10 000 références, dont 5 000 à moins de 5 €, le magasin proposera une vaste gamme de produits pour la maison et les loisirs.

Les habitants de la région pourront profiter de cet espace moderne et aéré, conçu pour faciliter leurs achats, avec des rayons spacieux et une signalétique claire et intuitive.

« L’ouverture de ce nouveau magasin à Alès marque une étape importante dans notre expansion dans le Sud. Nous sommes impatients de faire découvrir notre offre à prix bas aux habitants de la région et de leur offrir une expérience d’achat unique. »

Anthony Giron, Président de B&M France