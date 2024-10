Hérault - La FA-FPT déplore le comportement du gouvernement a l'egard des 1,9 millions d'agents territoriaux !

Pour FA-FPT : « Les fonctionnaires et agents territoriaux ne doivent pas être la variable d’ajustement du projet de loi de finances du gouvernement ou des projets du budget 2025 des collectivités territoriales ».

Pour le Bureau Fédéral de la FA-FPT rien ne va plus ! Il ne se passe pas une semaine, sans que l’on attaque les fonctionnaires et notamment les territoriaux. Il y a peu, les magistrats de la Cour des Comptes préconisaient la suppression de 100 000 fonctionnaires territoriaux à l’aube de 2030, dernièrement c’est le maire de Nice, au titre de l’Assemblée des Maires « Horizons », qui proposait purement et simplement la suppression de notre organisme de formation (le Centre national de la fonction publique territoriale). En fin de semaine, c’est le tour du nouveau ministre de la Fonction publique, de la Simplification et de la Transformation de l’action publique de faire des annonces dans la presse : suppression de la prime garantie individuelle du pouvoir d'achat (Gipa) d’une part et d’autre part, la mise en place de 3 jours de carence dans les Fonctions publiques et diminution de 100 % à 90 % du traitement en cas de maladie ordinaire pour les trois premiers mois ! La dernière insulte du gouvernement c’est l’augmentation au 1er novembre de 6 cts d’€ /mois pour les agents débutants …

Dialogue social réduit à un simple appel téléphonique le dimanche soir

Pour la FA-FPT, c’est certainement du jamais vu…. Par un simple appel téléphonique de quelques minutes, dimanche en fin de journée, le Ministre Guillaume KASBARIAN informe Pascal KESSLER, Président de la FA-FP, des mesures qu’il compte déposer dans le cadre du projet de loi de finances à 18h30 auprès de la commission des finances de l’Assemblée nationale, des amendements portant sur les 5 milliards d’économie annoncés par le Premier Ministre dont 1,2 Milliard sur les mesures de lutte contre l’absentéisme, à savoir donc passage de 1 à 3 jours de carence pour les agents de la Fonction Publique et remplacement des 100 % du salaire en cas de maladie ordinaire par 90 %.

La FA-FPT déplore ces propositions qui sans aucune concertation vont sérieusement impacter le pouvoir d’achat des territoriaux et notamment des plus faibles et des plus exposés. La Fédération dénonce également la méthode qui met à mal le dialogue social. Les premiers actes du gouvernement BARNIER ne répondent absolument pas à la vision de la FA-FPT.

Il est oublié le temps ou les territoriaux étaient en première ligne lors de la pandémie de la Covid-19 ou lorsqu’ils étaient mobilisés pour l’organisation des JO et Para-olympiques …

NON les territoriaux ne doivent pas être la variable d’ajustement des deniers publics, OUI les territoriaux contribuent au service public de proximité alors que l’Etat continue de se désengager, OUI les territoriaux demandent à pouvoir vivre dignement de leur travail.