Lozère - CONCERT BEFORE #001 du Mordorfest - DOPPLER + LA FIN ABSOLUE + CCKOVAX

Le Mordorfest lance sa première édition du Concert Before avec une affiche qui s'annonce explosive ! Rendez-vous le samedi 14 décembre dans la toute nouvelle salle du Foyer rural d’Allenc pour une soirée de rock intense, de sueur, et de décibels avec Doppler, La Fin Absolue et Cckovax.

Les Groupes :

DOPPLER (Post HC Rock Noise - Lyon)

Ces légendes du rock noise lyonnais apportent leur son brut et unique : "Ils n'ont jamais eu d'oreilles, ils font une musique que personne ne danse". Retrouvez-les sur leur Bandcamp pour une avant-goût de leur univers sonique.

LA FIN ABSOLUE (Punk Hardcore Apocalyptique – Lyon)

Quatre âmes sombres jetées dans l'incendie ultime, La Fin Absolue incarne un punk hardcore apocalyptique sans compromis, prêt à embraser les cœurs et l’esprit. Ils viennent pour offrir leur flamme inaltérable pour le "Salut Dernier".

CCKOVAX (Marvejols)

Un groupe local qui marquera les esprits avec son énergie et sa puissance, à découvrir ou redécouvrir en live ! Bandcamp Cckovax

Infos pratiques :

Lieu : Foyer rural d’Allenc, nouvelle salle de concert

Ouverture des portes : 19h | Début des concerts : 20h

Tarif : 12€

Buvette : Savourez la fameuse bière locale "La Jeanette" et petite restauration sur place

Ne manquez pas cette soirée mémorable où le rock et l’esprit du Mordorfest déferleront sur Allenc !