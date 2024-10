Hérault - 2 toques attribuées par Le guide Gault & Millau au restaurant La table d'Émilie

Le Gault & Millau attribue 2 toques au restaurant La table d’Émilie

La table d’Émilie vient de rejoindre le cercle fermé des tables de chefs reconnus par le célèbre guide Gault & Millau. Deux toques et une note de 13 pour une cuisine élaborée avec des produits irréprochables cuisinés par un chef talentueux. Une belle consécration pour Thomas Sanvoisin qui fait briller pour la première fois à ce niveau la gastronomie Marseillanaise.

Lorsque le jeune chef s’installe à Marseillan en 2018, il a déjà un bagage solide et a fait ses classes à la Barbacane, une table étoilée de prestige de la cité de Carcassonne. Après quelques étapes en Savoie, c’est par hasard qu’il rencontre un jour Daniel Boulenc qui durant 32 ans a tenu avec brio les rênes de cette table illustre au cœur de Marseillan, maison natale du poète Achille Maffre de Baugé. Un cadre historique et chaleureux, une porte classée qui vous invite à découvrir une salle voûtée aux pierres d’origine donnant sur un patio du plus bel effet. Le chef est séduit tout autant par les lieux que par la commune qui l’accueille chaleureusement avec sa compagne Emy.

L’établissement propose depuis une cuisine inventive, élaborée à partir de produits frais et de saison, privilégiant autant que possible les producteurs de la région. Thomas Sanvoisin ne délègue pas pour rechercher ses produits il les choisit lui-même sur les marchés et auprès des producteurs locaux sur un critère de qualité, de proximité et de fraîcheur. 85 % des vins proposés à la carte sont également issus du Languedoc-Roussillon. Le chef affectionne des produits signature tels que le cœur ris de veau, les poissons ou encore les crustacés comme le Homard ou les crevettes Carabinéros.

Une équipe soudée s’affaire autour du chef pour concocter les 60 couverts quotidiens. Sa compagne Emy pilier du back-office, un pâtissier inventif qui sort des sentiers battus, Romain Bellamy et un maître d’hôtel Christophe Jeunot qui est son bras droit depuis désormais huit ans. Une reconnaissance méritée qui porte haut les couleurs et la réputation de la commune

La Table d’Émilie

Réservation obligatoire

8 Place Carnot

34340 Marseillan

Mail: tabledemilie@orange.fr

Téléphone : 04 67 77 63 59

FACEBOOK