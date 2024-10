Montpellier - Journée sécurité neige & avalanche - 1e édition à montpellier

La magie de l’hiver s’installe lentement, et avec elle, la promesse de moments inoubliables, une invitation à l’aventure que ce soit à skis, en raquettes, ou à pied. Alors, préparons notre matériel aussi bien que notre meilleur outil : notre cerveau !

Pour cela, le Comité Régional Occitanie des Clubs Alpins Français, le Club Alpin Français de Montpellier et l'ANENA (Association Nationale pour l'Étude de la Neige et des Avalanches), s'unissent pour organiser la JSNA, journée sécurité neige et avalanche.

PREMIÈRE ÉDITION MONTPELLIÉRAINE

Prévue le samedi 23 novembre de 9h00 à 17h30 à l'UFR STAPS, cette journée est spécifiquement conçue pour informer et sensibiliser les pratiquants et pratiquantes de sports d'hiver aux risques neige et avalanche, en rendant accessibles les données les plus récentes sur la neige et la gestion des risques.

Organisée depuis 2013 à Tarbes et Toulouse, la JSNA est devenue un rendez-vous pour les amateurs de la montagne hivernale. Cet événement prend pour la première fois ses quartiers à Montpellier, permettant ainsi de toucher un plus large bassin de population, de l'est des Pyrénées jusqu'au centre sud. Cette initiative s'adresse à un large public, allant des skieurs de randonnée et freeriders, aux randonneurs en raquettes.

LE PROGRAMME

La journée comprendra des conférences, suivies de sessions de questions-réponses et de partage d'expériences, animées par les experts de la montagne : un nivologue-coordinateur des Bulletins d’Estimation du Risque Avalanche (BERA) de Météo France, un formateur et guide montagne de l’ANENA, le concepteur de l’outil YETI, et des gendarmes secouristes du Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne (PGHM).

FORMATION & PRÉVENTION POUR TOUS

La Fédération Française des Clubs Alpins Français et de Montagne, via les comités régionaux et les clubs, met l'accent sur la prévention et la formation pour réduire les accidents en montagne. Pratiquants novices ou expérimentés, la JSNA permet de leur fournir ou d’actualiser les connaissances sur les conditions avalancheuses, les outils nécessaires pour qu'ils puissent évoluer de manière autonome et responsable, assurer leur sécurité et celle des autres, ainsi qu’encourager à une formation plus approfondie.

Cette journée se veut aussi être un moment de partage entre passionnés, renforçant la communauté des pratiquants autour des valeurs essentielles comme la sécurité, la technique et le respect de l'environnement montagnard.

Rejoignez-nous le 23 novembre 2024 à Montpellier pour cette journée incontournable dédiée à la sécurité en montagne !

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :