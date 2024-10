Pyrénées-Orientales - Retraites : l'arnaque du Rassemblement National !

La France Insoumise 66, membre du Nouveau Front Populaire, dénonce la grossière supercherie du Rassemblement National concernant la question des retraites. La formation politique d’extrême droite feint de s’opposer à l’injuste réforme de 2023 allongeant à 64 ans l’âge de départ à la retraite et de demander son abrogation.

Imposture ! C’est ainsi que les députés RN ont voté contre cette abrogation, en rejetant à deux reprises des amendements qui auraient pourtant permis d’en finir avec cette réforme inique, d’abord en commission des affaires sociales puis en commission des finances. Arnaque ! En effet, les modes de financement proposés par le RN en commission sont autant de coups portés aux acquis sociaux chèrement conquis. Valider la proposition de loi du Rassemblement National, c’est accepter le démantèlement de la Sécurité sociale, l’augmentation des « taux d’emploi » (donc renvoyer les étudiants, les malades ou les chômeurs à de petits jobs mal payés, et même remettre au travail les plus de 62 ans !). Incompétence ! Souvenons-nous du naufrage de Jordan Bardella face à Manuel Bompard à un débat télévisé, où il avait dû convenir que les propositions formulées pousseraient les français à devoir travailler jusqu’à 66 ans ! Et que dire dans les Pyrénées-Orientales des députées qui ont esquivé tout débat lors de la campagne des législatives…

Que personne ne soit dupe : le RN n’a aucune intention d’abroger la réforme des retraites. Il s’agit d’une manœuvre malhonnête, prétexte à plus de régressions et de casse sociales, sans demander un seul centime de contribution aux grandes fortunes ou aux grandes multinationales. Le Rassemblement National constitue le bouclier du gouvernement Barnier, comme en témoignent les refus de voter la censure de ce gouvernement et la destitution du Président Macron.

La France Insoumise donne rendez-vous le 28 novembre à l’occasion de la niche parlementaire du groupe LFI-NFP. Ce sera l’occasion d’en finir avec la retraite à 64 ans !

Francis DASPE, animateur de La France Insoumise