Florac - Je vais t'écrire - L'association fragile

Expérimentez un espace transformé par la lumière et le mouvement avec les solos magnétiques de Christian Rizzo, une véritable aventure sensorielle.

Artiste protéiforme, Christian Rizzo crée des pièces chorégraphiques dans lesquelles danse, arts visuels et musique s’entrecroisent.

Un corps a-t-il la capacité de condenser les espaces extérieurs et intérieurs ?

Faisant suite à ses précédentes pièces, ces soli signés Christian Rizzo sont une dérive qui prend source dans le paysage. Le chorégraphe et les deux interprètes, Vania Vaneau et le danseur hip-hop Nicolas Fayol ont ainsi répondu ensemble à « l’appel du dehors ».

Afférés à leur propre partition dansée et s’adressant à la fois à l’espace physique environnant et à un invisible point de fuite, les deux interprètes suivent la progression minutieuse d’un espace qui se transforme et se révèle par le prisme d’un objet scénique lumineux. La danse se mue alors en ode incantatoire, dialoguant avec des sons qui convoquent tour à tour douceur mélancolique et envolées telluriques.

À travers des cycles de créations sous forme de diptyques et de triptyques, mêlant des oeuvres visuelles et dansées, Christian Rizzo explore continuellement l’espace propice à la mémoire et à l’émergence d’imaginaires renouvelés.

Spectacle co-accueilli à Florac-Trois-Rivières par Scènes Croisées avec La Genette Verte Complexe culturel sud Lozere