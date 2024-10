Montpellier - Salon Montpellier Vintage : mode, déco et trésors du passé à dénicher !

Un chemisier en dentelle, des assiettes en faïence du début du siècle, un luminaire en opaline, un chevet en rotin, un poste transistor, une veste de survêtement flashy, ou encore une paire de lunettes de soleil ‘œil de chat‘… Le salon Montpellier Vintage revient pour une 12ème édition les 16 et 17 novembre au Corum-Palais des Congrès, en plein cœur du centre-ville de Montpellier. Le salon attend 4.000 visiteurs sur 2 jours.

Amateurs de mode vintage, passionnés de déco et mobilier design, collectionneurs d’objets et bijoux anciens, ou simples nostalgiques… c'est un véritable bond dans le temps qui attend les visiteurs. Cette année, un petit clin d’œil est fait aux années 90, décennie culte de la culture pop « qui fait un retour fracassant sur les stands de friperie notamment. Mom jean, sneakers blanches ou chaussures à plateformes, veste en jean… nos dressings ressemblent aujourd’hui à s’y méprendre à ceux de nos mères dans les années 90 », sourit l’organisatrice. Autre marqueur fort des années 90 : la démocratisation des jeux vidéo. « Il y aura cette année un stand de retro gaming. Une tendance marquée chez les quadragénaires nostalgiques de leur enfance ».

Mais le salon ne saurait se réduire à cette seule décennie. « De nombreuses époques, styles, courants et tendances sont représentés par une soixantaine d’exposants, explique l’organisatrice de l’évènement. C’est cette diversité qui fait aussi l’ADN du salon ». L’occasion de chiner de la vaisselle, du linge de table, du petit mobilier, des affiches originales de films, bijoux, jouets, livres, luminaires et objets de curiosité anciens au charme irrésistible. Des créateurs et artisans locaux exposent aussi sur le salon des réalisations inspirées de l'univers vintage.

Le Salon Montpellier Vintage propose une véritable expérience immersive : atelier de nettoyage de sneakers, défilé de mode, ateliers Do It Yourself (cyanotype, broderie sur carte postale ancienne, aquarelle, création d’un herbier…), animation photos d’antan, démonstrations de danse avec Swing Jammerz, espace lego avec la Boîte à briques, et même... un tatoueur ! Et pour parfaire l’expérience, des douceurs sucrées de la pâtissière montpelliéraine Clara Jung raviront les papilles des plus gourmands.