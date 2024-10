Haute-Garonne - Harmonie Mutuelle organise 2 ateliers de prévention "Préparer sa santé à l'hiver"

Harmonie Mutuelle, en partenariat avec la mairie d’Auterive, organise 2 ateliers de prévention "Préparer sa santé à l’hiver" à la salle Belvédère (rue des Docteurs Basset Square Clémenceau) à Auterive (31) :

• 5 novembre : détox : info ou intox ? qui reviendra sur les bases de la détox, s’il vaut mieux la pratiquer en automne ou au printemps, si elle s’adresse à tout le monde, et quelles plantes ou huiles essentielles peuvent y contribuer

• 10 décembre : l'alimentation santé, avec la constitution d’une assiette idéale et le rappel des différentes catégories d’aliments, le rôle essentiel de l’eau, puis un focus sur les circuits courts / locaux / de saison, et des explications sur les conservateurs, exhausteurs de goût, pesticides…

Afin de garantir la qualité des ateliers, le nombre de places est limité. La participation est ouverte à toutes et tous, gratuite, sur inscription obligatoire sur jagiscollectif.harmonie-mutuelle.fr, rubrique « je passe à l’action » ou par téléphone au 05.55.79.01.30.

Un partenariat à l’initiative des élus du territoire.

À l’approche de l’hiver, le système immunitaire commence à s’affaiblir et donc le risque de maladies liées aux virus et aux bactéries (rhume, grippe, gastro-entérite…) augmente. Alimentation, vitamine, sommeil : pour passer sereinement la période hivernale, il vous faudra adopter quelques bonnes pratiques qui vous aideront à booster votre immunité. Parmi les conseils que l’on peut retenir :

• équilibrer son alimentation et privilégier les vitamines, notamment en vitamine D

• adopter les bonnes règles d’hygiène pour faire face aux virus et aux maladies.

• s’accorder des moments de relaxation pour renforcer son système immunitaire et réduire son stress.

• pratiquer une activité physique régulière

• dormir suffisamment

Durant chaque atelier, il sera proposé aux participants de déguster une infusion à base de plantes à visée immunitaire.