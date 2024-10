Occitanie - Enercoop Midi-Pyrénées inaugure une ombrière photovoltaïque à Portet-sur-Garonne (31)

La Ville de Portet-sur-Garonne a inauguré ce mercredi 9 octobre une ombrière photovoltaïque installée sur le parking du stade municipal, en présence de Christophe Delahaye, conseiller régional, de David-Olivier Carlier, 3ème Vice-président en charge de la transition écologique, du développement durable et des mobilités actives du Muretain agglo, Loïc Blanc, coordinateur général d’Enercoop Midi-Pyrénées, coopérative d’électricité renouvelable et des équipes de Citéos.

La Ville de Portet-sur-Garonne a fait de la transition écologique une de ses grandes priorités de mandat et s’investit fortement dans une politique de réduction des consommations d’énergie ainsi qu’en faveur des énergies renouvelables. L’objectif : produire une énergie renouvelable et réduire son empreinte carbone. En 2023, la Ville a souhaité accélérer la production d’énergies renouvelables sur son territoire et a lancé un projet d’ombrières, cette fois-ci en autoconsommation collective. D’une surface de 1120 m², l’ombrière, installée sur le parking du stade municipal, est composée de 560 panneaux solaires d’une puissance totale de 235 KWC.

La production annuelle attendue est de 270MWh (soit l’équivalent de la consommation annuelle de 123 habitants). 81 % de l’électricité produite devrait couvrir 22 % de la consommation de 11 équipements publics municipaux et intercommunaux (notamment la piscine, l’espace Pierre de Coubertin, la Maison de Rugby, la salle Blanconne, les vestiaires du stade municipal…). La production restante (environ 19%) sera vendue au fournisseur d’électricité Enercoop, afin de contribuer à l’approvisionnement durable.

Ces panneaux photovoltaïques présentent ainsi le double avantage d’un gain d’autonomie énergétique (32k€/an d'économie moyenne sur la facture pour la durée de vie du projet avec une économie pour la 1ère année estimée à 18 000 € pour la commune et 30 000 € pour le Muretain Agglo) et d’être une source de revenus complémentaires à hauteur de 3 000 € par an.

Vertueuses sur le plan environnemental, ces ombrières permettent également d’améliorer le confort des usagers du parking concerné. En effet, elles protègent les véhicules des intempéries (soleil, pluie, neige, grêle). Elles comprennent enfin deux bornes de recharge pour véhicules électriques.



Ce projet d’ombrières photovoltaïques résulte d’un étroit travail de collaboration opéré avec le Muretain agglo et la coopérative Enercoop. Une enveloppe de 350 K€, financés par la Ville et le Muretain agglo, a été consacrée à ce projet vertueux qui a également bénéficier d’un soutien important de la Région Occitanie (160 000 €). La Ville prévoit un retour sur investissement de 7 ans pour ce projet dont la durée de vie est estimée à environ 20 ans.

« La ville de Portet, a placé les solidarités et la bifurcation écologique au coeur de son projet politique. Cette ombrière photovoltaïque marque un tournant pour la commune en matière d’énergie renouvelable et d’autonomie énergétique. Elle concourt aux objectifs de décarbonation et permet de réaliser de réelles économies budgétaires » a souligné Thierry Suaud, maire de Portet et Conseiller départemental.

Christophe Delahaye, Conseiller régional et David-Olivier Carlier, 3ème Vice-président du Muretain Agglo ont quant eux souligné l’exemplarité du projet, une collaboration réussie entre acteurs du territoire.

L’autoconsommation collective quésaco ?

Il s’agit de consommer à plusieurs l’électricité produite par un ou plusieurs moyens de production. L’ensemble des participants, qu’ils soient producteurs ou consommateurs se trouvent à une distance maximale de 2 km, 10 km ou 20 km selon les configurations. Ensemble, ils forment une communauté énergétique. Dans le cas des ombrières de Portet-sur-Garonne, l’opération est une coopération entre la commune et le Muretain Agglo.

« Initié il y a 2 ans, cette ombrière a produit ses premiers watts en juin dernier. Le bureau d’études d’Enercoop Midi-Pyrénées est intervenu sur l’ensemble des phases du projet : dès septembre 2022 avec l’étude de faisabilité permettant la modélisation de l'opération ainsi que le plan d'affaire, avant d’accompagner à la consultation des entreprises et définir le montage juridique et contractuel. Et ce printemps, nous avons opéré le montage administratif et contractuel, et géré la relation avec Enedis. Aujourd’hui, nous poursuivons la gestion de l’opération via notre plateforme web de supervision et gestion d’installations d’autoconsommation collective www.elo.coop, et nous assurons une mission de support à travers le rôle de Personne Morale Organisatrice déléguée, structure juridique qui pilote l’opération.

Cette mise en service s’inscrit dans une stratégie initiée en 2019 par Enercoop Midi-Pyrénées d'accompagner collectivités, collectifs citoyens et professionnels dans leurs nouveaux usages de production et de consommation d'énergie renouvelable. Parmi près d'une centaine de projets accompagnés, déjà 5 MWc sont en service, produisant l'équivalent de la consommation de 5000 personnes. De nombreuses centrales continuent de voir le jour, avec une forte dynamique autour de l'autoconsommation collective. »

détaille Loïc Blanc, Coordinateur Général d’Enercoop Midi-Pyrénées, coopérative d’électricité locale et citoyenne