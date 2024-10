Lozère - Et donc ! Une conférence drôle et étonnante en tournée en Lozère - C.LOY

Une conférence dansée drôle et étonnante qui interroge nos liens avec le passé et le présent à travers des témoignages vivants et actuels, réactualisés pour chaque représentation.

Et donc !, la nouvelle création de la chorégraphe Cécile Loyer et l’écrivaine et comédienne Violaine Schwartz s’inscrit dans le prolongement de leur dernier spectacle, 4 × 100 mètres. Elle réinterroge le thème de la transmission, mais selon un autre dispositif. Cette fois, il s’agit d’une conférence drolatique, ponctuée de portraits qui ont été écrits à partir de témoignages, comme des éclats de spectacles, des petites scénettes venant illustrer ou contredire la conférence à deux voix.

La collecte de témoignages est réactualisée à chaque représentation, pour ancrer le projet dans le présent des lieux qui accueillent le spectacle. À qui ressembles-tu ? T’intéresses-tu à tes ancêtres ? Pourquoi as-tu choisi de faire le métier que tu fais ? Te sens-tu garant·e de gestes, de savoirs particuliers ? Souhaites-tu les transmettre ? Que gardes-tu de ton éducation ? Que rejettes-tu de ton éducation ? Que gardes-tu en général ? Que jettes-tu en général ? Gardes-tu des choses tout en sachant qu’elles sont inutiles ?

Cécile Loyer et Violaine Schwartz nous font voir et entendre la parole d’un archéologue spécialisé dans le néolithique, d’un collectionneur invétéré, d’une femme au bord de la crise de nerfs devant sa maison qui s’écroule, d’un père d’origine algérienne, d’une prof de danse… elles tentent d’apprendre par coeur un texte, comme un exercice de transmission en direct. Elles se passent le relais pour tisser ensemble des histoires singulières aux empreintes universelles.

A voir le mercredi 4 décembre à Saint-Michel-de-Dèze, le jeudi 5 décembre à Masméjean, le vendredi 6 décembre à Villefort et le samedi 7 décembre au Massegros.

+ d'infos : https://scenescroisees.fr/