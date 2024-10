Albi - PATRIMOINE inaugure le projet de restructuration lourde et d'extension du Foyer Jeunes Travailleurs

PATRIMOINE SA Languedocienne et l’Association HAJA (Habitat des Jeunes en Albigeois) ont inauguré, ce mercredi 9 octobre 2024, le Foyer Jeunes Travailleurs « Sirius » restructuré et rénové. Une opération de 53 logements reconstruits sur le site existant du 50 rue de la Croix Verte qui fait suite à la livraison du foyer Venus.

Ces projets ont été lauréats de l’appel à projets « Fonds Friches », lancé en 2021 par l’État dans le cadre du plan de relance.

Un événement en présence de :

Madame Annabelle RAVNI, Sous-Préfète, secrétaire générale adjointe

Madame Sandrine SOLIMAN, Conseillère régionale Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

Monsieur Christophe RAMOND, Président du Conseil Départemental du Tarn

Monsieur Bruno LAILHEUGUE, Vice-président délégué à l’habitat de la Communauté d’Agglomération de l’Albigeois, Adjoint au maire d’Albi délégué à l'urbanisme, à l'aménagement et à la biodiversité

Monsieur Marcel SAVAJOL, Membre du Comité Régional d’Action Logement

Monsieur Michel TEILLOL, Président de l’association Habitat des Jeunes en Albigeois

Monsieur Thomas REVEILLERE, Directeur Général Adjoint Ressources et Stratégie Financière de PATRIMOINE

Le Foyer Jeunes Travailleurs « Sirius » comprend désormais 53 logements répartis en 38 T1 dont 4 logements adaptés PMR, 11 T1bis et 4 T2. Certains logements sont spécifiquement aménagés pour de la colocation. La résidence « Sirius » possède également une salle multi activités, une cuisine pédagogique, un local vélo sécurisé ainsi qu’une cour avec un boulodrome permettant aux jeunes locataires de partager des moments de convivialité.

Les logements ont été réhabilités afin de proposer des appartements de plus grande taille comprenant un coin kitchenette et une salle d'eau. Ils permettent de répondre de manière plus qualitative à la forte demande des jeunes de 16 à 30 ans, étudiants en parcours professionnalisant, jeunes en formation ou jeunes actifs.

Afin de conserver la capacité d’accueil du foyer d’origine, 13 nouveaux logements ont été réalisés pour la résidence « Vénus » au 3 rue Jules Rolland grâce à la mise à disposition par la ville d'Albi d’une parcelle occupée par un bâtiment d’hébergement d’urgence désaffecté.

Ce projet a été réalisé en étroite coopération avec l’Association HAJA et le cabinet d’architecture Pentastudio – Christian Pages.

« L’association Habitat des Jeunes en Albigeois se réjouit de ce partenariat pour cet important projet immobilier, réalisé en plein centre-ville d’Albi, au profit de jeunes de 16 à 30 ans.

Ainsi, au travers de ces 4 résidences, sont aujourd’hui disponibles 117 logements pour 165 places.

Outre l’hébergement, nous avons des missions d’accompagnement de ces jeunes afin de les rendre autonomes et les aider dans leurs démarches, au travers aussi d’actions sur diverses thématiques (cuisine, santé, sport, culture…) et assurer une indispensable mixité sociale. »

déclare Michel TEILLOL, Président de l’association Habitat des Jeunes en Albigeois.

Des travaux d'envergure qui transforment le site

Le bâtiment historique a été lourdement réhabilité, il a bénéficié d’un désamiantage, d’un renfort et reprise des planchers bois et de la charpente, d’une isolation renforcée, et de la mise en place d’une VMC. Le bâtiment, en partie réhaussé, comprend 37 logements en R+3.

L’intérieur de la chapelle existante a été restructuré pour continuer d’accueillir au rez-de-chaussée la salle collective avec une cuisine pédagogique puis, au premier niveau les bureaux de l’administration et la salle du personnel.

Dans la cour, des arbres de haute tige seront plantés à l’automne, en bord du terrain de pétanque ainsi qu’une zone végétalisée.

En fond de parcelle a été édifié un bâtiment contemporain de 16 logements en R+1 qui dialogue avec les bâtiments historiques du site. Il est équipé de panneaux solaires permettant de produire l’eau chaude sanitaire. Ces installations ont bénéficié d’un accompagnement et de subventions de l’ADEME.

Des programmes vertueux, soutenus par le Fonds Friches

Ces deux programmes Sirius et Vénus ont été lauréats de l’appel à projets "Fonds Friches" lancé en 2021 par l'État. Situés en centre-ville, ils bénéficient également des aides financières du projet « Action Coeur de Ville » notamment de l’accompagnement financier d’Action Logement.

« Ces contributions (Fonds Friches et Action Coeur de Ville) apportent un soutien financier majeur aux projets de reconquête de friches urbaines et ciblent des opérations vertueuses réalisées par des opérateurs soucieux d'économiser le foncier en réalisant des opérations de restructuration lourde ou de déconstruction-reconstruction. Cela traduit l’engagement environnemental et sociétal de PATRIMOINE. » explique Fella ALLAL, Directrice Générale de PATRIMOINE.

Financement

Un investissement total pour ces deux opérations de 6 752 K€

État : 1 199 K€ (dont 578 K€ de subvention Fonds friches)

Région : 290 K€

Département : 435 K€

CA de l’Albigeois : 404 K€

Subventions Action Logement : 1 367 K€

Prêts Action Logement : 656 K€

Prêts PLAI : 1 889 K€

Association Habitat des Jeunes en Albigeois : 350 k€

ADEME : 17 K€

Fondation Abbé Pierre : 145 K€