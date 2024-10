France - GRDF récompense un projet de rénovation de logements sociaux à Mourenx (64) porté par PATRIMOINE

Avec son appel à projets « logement social engagé gaz vert », GRDF confirme son engagement aux côtés des bailleurs sociaux pour accélérer la décarbonation de leur parc immobilier en récompensant 11 lauréats dont un projet situé à Mourenx (64) : la réhabilitation d’une résidence de 60 logements présentée par PATRIMOINE.



Ses objectifs : simuler l’utilisation du gaz vert, encourager l’évolution réglementaire en faveur de l’intégration du gaz vert dans le calcul des DPE, et développer la valorisation des biodéchets en sensibilisant les locataires.

Les travaux de réhabilitation devraient débuter au 1er trimestre 2025.



Focus sur l'appel à projets « logement social engagé gaz vert »

GRDF présente des solutions concrètes et compétitives, qui reposent sur la maîtrise de l’énergie, l’hybridation des systèmes de chauffage et l’utilisation du gaz vert pour décarboner les consommations résiduelles. Plus de la moitié des logements du parc social français utilisent l’énergie gaz. Une trentaine de conventions « Transition(s) » signées avec les bailleurs sociaux concrétisent la mise en place d’actions en faveur de la transition énergétique, écologique et solidaire.



Avec cet appel à projets, GRDF a pour finalité de détecter et soutenir des initiatives d’intégration du gaz vert dans la stratégie de décarbonation du parc social français. Les lauréats engagent des projets pour bénéficier de cette énergie renouvelable produite localement à partir de matières organiques, notamment en valorisant les biodéchets de leurs locataires, ce qui leur permet de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre sans investissement supplémentaire à leur faire porter. Ils soulignent également la nécessité de faire reconnaitre ce gaz vert dans le calcul du diagnostic de performances énergétiques (DPE) pour rendre économiquement soutenable la décarbonation de leur parc de logements.



Les conventions prévoient le lancement de projets d’hybridation. La PAC hybride gaz allie la maturité et les atouts de deux technologies : une pompe à chaleur électrique et une chaudière gaz à très haute performance énergétique. Son système de régulation intelligent permet d’utiliser de manière performante le module pompe à chaleur et/ou le module chaudière gaz en fonction des températures extérieures, du confort attendu ou encore du prix des énergies. Cette alliance des deux énergies permet de limiter fortement les investissements dans les systèmes de chauffage et évite des appels de puissance supplémentaires sur le réseau électrique et des moyens de production de pointe.

Résultat : une réduction des émissions de CO2 toute l’année et des économies conséquentes pour les locataires.



PATRIMOINE lauréat de l’appel à projet « logement social engagé gaz vert »

« PATRIMOINE s’engage dans la décarbonation de son parc de logements avec la solution gaz vert qui s’inscrit pleinement dans sa stratégie environnementale globale. » déclare Fella ALLAL, Directrice Générale de PATRIMOINE.



Dans le cadre d’un projet de réhabilitation, PATRIMOINE souhaite simuler la valorisation du gaz vert au sein d’une résidence à Mourenx avec pour ambition de valoriser l’utilisation du gaz vert, qui représente actuellement 100% du gaz distribué dans la commune. Cette étude encouragera l’évolution réglementaire en faveur de l’intégration du gaz vert dans le calcul des DPE, mais aussi le développement de l’économie circulaire autour des biodéchets en sensibilisant les locataires des 60 logements concernés à Mourenx dans les Pyrénées-Atlantiques.



« Avec ce projet PATRIMOINE poursuit ses engagements environnementaux en recherchant des solutions toujours plus innovantes tant dans la conception que dans la réalisation. La résidence Mourenx répond à notre objectif de produire des bâtiments plus sobres en matières énergétiques et décarbonés grâce à l’utilisation du gaz vert associé à l’économie circulaire autour des biodéchets. Il faut maintenant que ce procédé soit pris en compte dans le calcul du DPE, c’est là tout l’objectif. » précise Christian NOAILHAC, DGA Stratégie Patrimoniale et Environnementale.