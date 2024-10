Pyrénées-Orientales - Dédicace librairie Torcatis : Extrême droite : la résistible ascension

Ce mercredi 23 octobre, la France Insoumise, membre du Nouveau Front Populaire, et l’Observatoire Citoyen de la Vie Quotidienne (OCVQ), boîte à idées des Insoumis perpignanais pour les questions municipales, organisent une présentation du premier ouvrage de l’Institut La Boétie intitulé « Extrême droite : La résistible ascension ». Cet ouvrage, coordonné par le sociologue Ugo Palheta, propose de comprendre, à l’aide des travaux les plus récents en sciences sociales, la façon dont la route a été pavée à l’extrême droite.

Quelles dynamiques sociales ont poussé une partie croissante des élites et certaines fractions des classes populaires à se ranger derrière ? Comment déconstruire les discours de l’extrême-droite la plus dure telle que nous la connaissons à Perpignan ? Par quels médias ont été imposés les discours de l’extrême droite ? Parce que nous ne sommes pas condamnés à subir l’extrême-droite dans notre ville et en prévision des échéances électorales qui approchent, voici les questions auxquelles nous tenterons de répondre avec vous.

La soirée se déroulera à la librairie Torcatis, 10 rue Mailly, à partir de 18 heures en présence de Mathieu Molard, journaliste au sein du magazine StreetPress et co-auteur de l’ouvrage. La présentation et la discussion avec le public seront animées par Mickaël Idrac, militant perpignanais et enseignant-chercheur, par ailleurs spécialiste des migrations de populations.

Pour l’OCVQ et La France Insoumise : Mickaël IDRAC