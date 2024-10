Hérault - Monument Jeu d'enfant : Construire et habiter dans la cité celtique d'Ensérune

Oppidum et musée archéologique d’Ensérune

19 et 20 octobre de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h

RÉALISER EN MINIATURE

UNE MAISON GAULOISE TRADITIONNELLE

Vous découvrirez les outils, les matériaux et les modes de construction utilisés dans la cité celtique durant l’Antiquité ! En effet, l’architecture et les techniques de construction des habitants de l’oppidum ont évolué au cours du temps, passant des maisons en ossature bois sur poteau et clayonnage garni de torchis à une structure bâtie élaborée à partir de murs en bauge et de mobilier fixe (foyer et banquette) réalisé en adobes (briques de terre crue). Une occasion unique de mettre les mains dans la terre et de tester ces techniques anciennes pleines de modernité ! Un atelier en continu en partenariat avec l’association Terren l’ère.

Tout public

Renseignements au 04 67 32 60 35 ou educatif.enserune@monuments-nationaux.fr www.enserune.fr

34440 Nissan-lez-Ensérune

