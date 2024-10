Aigues Mortes - Chevaliers : guerriers et cultivés !

Tours et remparts d’Aigues-Mortes

19 et 20 octobre de 10 h 20 à 11 h, 11 h 15 à 11 h 50 et de 14 h 15 à 14 h 50, 15 h 15 à 15 h 50

CHEVALIERS : GUERRIERS ET CULTIVÉS!

Les Chevaliers de l’Ordre des 4 Vents, association de reconstitution et d’escrime médiévale, proposera une initiation à l’escrime médiévale pour les enfants. Ils devront être attentifs car ils intégreront ensuite la Garde des Pages pour protéger la cité des voleurs ! Sire Renart le goupil est tou- jours à l’affût d’un mauvais coup... Un parent, plus ou moins volontaire, sera ensuite adoubé et revêtu d’une tenue complète de chevalier. Enfin, tous seront conviés à apprendre une ou deux danses médiévales.

À partir de 6 ans | Durée : 40 minutes Renseignements et réservations au 06 38 53 68 97

L’ART AU SERVICE DE L’IMAGINAIRE

Le temps de votre visite, venez maquiller vos enfants grâce à Caroline et sa palette de couleurs. Imaginaire, fantastique, motifs médiévaux, dia- dèmes, dragons, papillons : de nombreux motifs sont réalisables pour les petits comme pour les grands et en quelques minutes seulement !

À partir de 3 ans | Durée : environ 5 minutes par maquillage

Sans réservation

Renseignements et réservations au 06 38 53 68 97

Logis du Gouverneur – 30220 Aigues-Mortes www.aigues-mortes-monument.fr