Lot - Monument Jeu d'enfant : De gueule, d'azur et d'or au Château de Castelnau-Bretenoux

Cette année, pour Monument jeu d’enfant, on laisse entrer les couleurs au Château !

19 octobre de 14 h à 17 h 30

20 octobre de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30

JEUX ET ATELIERS CRÉATIFS

Que savez-vous de l’usage et du sens des couleurs au Moyen Âge ? Quels pigments naturels utilise-t-on depuis des siècles pour écrire, teindre, peindre et décorer ? Retrouvez-nous le temps d’un week-end de jeux et d’ateliers créatifs qui vous surprendront, autant qu’ils vous amuseront ! Poussez la porte de l’atelier de l’enlumineur et du calligraphe, fouillez dans la “garde-robe” colorée du Moyen Âge, créez votre étendard personna- lisé sur tissu, fabriquez un écrin doré pour vos petits trésors, composez votre blason sur vitrail coloré, ou encore visitez le château à travers un jeu de piste haut en couleur... Joignez-vous également à nous pour un goûter en fin de journée !

Les enfants de moins de 16 ans devront être accompagnés d’au moins un adulte

Renseignements : 05 65 10 98 00 ou castelnau.bretenoux@monuments-nationaux.fr

46130 Prudhomat – www.castelnau-bretenoux.fr