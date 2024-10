Montpellier - GRDF et l'association Le Passe Muraille, unis pour l'économie circulaire

Le 11 octobre dernier, GRDF, par le biais de Frédéric Rolland, son directeur territorial Hérault, a fait un don de matériel informatique à l’association Le Passe Muraille représentée par Pierre Plancheron, son directeur. Une convention de partenariat a été signée pour l’occasion, renforçant leur engagement commun en faveur de l’économie circulaire et du développement durable.

Une association qui soutient l’insertion et la valorisation du patrimoine

L’association Le Passe Muraille agit depuis 1997 pour valoriser les territoires et leurs patrimoines. Elle est active dans le champ de l’économie sociale et solidaire et impliquée dans une démarche de développement durable. Soutenue par la Fondation GRDF sur son projet de chantier d’insertion sur le territoire du Grand Pic Saint-Loup, proposant des repas bios, locaux et réduisant les impacts environnementaux, il était logique de poursuivre le lien existant en allant un peu plus loin dans notre démarche.

L’économie circulaire comme fil conducteur de la convention

Partageant des valeurs communes comme la solidarité ou l’inclusion mais également l’importance de l’économie circulaire, GRDF a remis du matériel informatique à l’association. La remise de ce matériel s'inscrit dans une démarche écoresponsable en favorisant le réemploi d’équipements dont l’état et les caractéristiques permettent qu’ils soient utilisés de nouveau. En offrant du matériel informatique réutilisable, GRDF participe à la réduction des déchets électroniques (D3E) et à la promotion de l’économie circulaire. Ce partenariat avec Le Passe Muraille illustre parfaitement la manière dont les entreprises peuvent contribuer à des initiatives locales tout en respectant les principes de durabilité et de responsabilité environnementale.