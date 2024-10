Castelsarrasin - Un café-débat avec Christian Garcia sur les défis de la police

Ce jeudi matin, à l’Espace Métais de Castelsarrasin, la section locale du Parti Communiste Français (PCF) a organisé un café-débat autour de Christian Garcia, ancien CRS et syndicaliste de la police. Cette rencontre a réuni de nombreux participants, désireux de mieux comprendre les défis auxquels font face les forces de l’ordre en France.

D’emblée, Christian Garcia a rappelé le rôle crucial des 270 000 policiers qui, chaque jour, veillent sur la sécurité et la tranquillité des citoyens. « Nous avons pu voir lors des Jeux Olympiques à quel point les policiers, gendarmes, et douaniers ont su garantir la sécurité et la sérénité de cet événement international », a-t-il souligné.

Les échanges ont mis en lumière les difficultés que rencontrent les policiers au quotidien, face à des attentes toujours plus élevées de la société. Christian Garcia a insisté sur le découragement ressenti par beaucoup de ses anciens collègues, « avec l’impression de vider l’océan à la petite cuillère », en raison de la pression des politiques du chiffre, des restrictions budgétaires et des réorganisations incessantes. « Les démissions s’enchaînent, les recrutements ne suivent pas, alors même que les défis de sécurité restent énormes », a-t-il ajouté.

Pour lui, la solution réside dans la construction d’un grand service public de la sécurité, du rétablissement d’une police de proximité, appuyé par un ministère de la Justice renforcé. Christian Garcia a défendu la nécessité de recruter 60 000 fonctionnaires supplémentaires dans la police, la gendarmerie et les douanes, dont 30 000 policiers dédiés à une police de proximité. « Il est urgent de redonner ses moyens à la police judiciaire, et d’augmenter les ressources allouées à la police scientifique et technique », a-t-il précisé, tout en plaidant pour un meilleur maillage des commissariats et brigades à travers le territoire, et redonner à l’Etat tout son rôle régalien en matière de sécurité.

Les participants ont également échangé sur l’enjeu des conditions de travail des forces de l’ordre, qu’il s’agisse de leur sécurité ou de leur reconnaissance. Christian Garcia a rappelé l’importance de mesures comme la revalorisation des salaires ou la fin des politiques du chiffre, pour rendre ces métiers à nouveau attractifs. « Le malaise des policiers ne se résoudra pas sans une réelle volonté politique de soutenir les services publics et de renforcer les moyens de la justice », a-t-il affirmé.

La rencontre s’est terminée sur un appel à la solidarité entre les forces de l’ordre et les citoyens, et sur la volonté commune de bâtir une société plus juste et plus sûre. Le PCF, par la voix de ses militants locaux, a réitéré son soutien à cette ambition, se disant prêt à continuer ces échanges pour mieux répondre aux attentes des policiers et des citoyens.