Saint Cyprien - L'Île de la Lagune***** dévoile un menu 100% végétal dans le cadre du programme Food for Change

Dans le cadre du programme Food For Change, une initiative conjointe de Relais & Châteaux et Slow Food, le chef étoilé Frédéric Bacquié, de l’Almandin à Saint-Cyprien (66), s’engage pour une gastronomie responsable avec un menu 100% végétal. Porté par le thème 2024 «Plantons l’avenir pour une cuisine végétale», ce menu quotidien célèbre les richesses des produits locaux et de saison tout en promouvant une approche sans déchet. Le Menu Végétal élaboré par le chef Bacquié illustre parfaitement son engagement envers une cuisine durable et respectueuse de l’environnement. Chaque plat, conçu à partir de protéines végétales (petit épeautre, champignons...), met en valeur les trésors de la région et respecte les cycles de la nature, dans un souci de promouvoir la biodiversité. Virtuose dans l’art de cuisiner les poissons et les crustacés de méditerranée, Frédéric Bacquié n’en est pas moins un grand passionné du végétal: « le travail des légumes me passionne depuis toujours et cela fait de nombreuses années déjà que je mets à la carte des menus végétaux. J’aime révéler le potentiel des légumes dans des jus, des bouillons, des réductions, ils sont extrêmement savoureux et me permettent de réinventer ma cuisine au quotidien. », raconte le chef. L’accent est également mis sur une démarche zéro déchet, avec l’utilisation complète des produits pour limiter les pertes et réinventer des saveurs inattendues. « En ce moment je travaille la carotte en macérant sa chair dans un jus d’orange à la citronnelle et au gingembre, j’utilise sa peau dans un bouillon et je fais frire les fanes, absolument tout se mange ! », précise le chef.

CE MENU SPÉCIFIQUE EST UNE INVITATION À DÉCOUVRIR LA RICHESSE DE LA CUISINE VÉGÉTALE

À travers des saveurs authentiques, des produits d’exception, et une approche de la gastronomie où chaque ingrédient est valorisé. En travaillant main dans la main avec des producteurs locaux engagés tels que Primeur d’Aqui à Elne (66) et en disposant, en toutes saisons, de son propre potager à quelques kilomètres du restaurant, le chef Frédéric Bacquié crée chaque semaine un menu différent, au gré de la disponibilité des fruits et légumes. Les convives ont ainsi l’opportunité de savourer une cuisine d’exception, tout en soutenant des initiatives en faveur d’un futur alimentaire plus durable. « Food For Change est une opportunité unique pour nous, hôteliers et restaurateurs, de repenser notre approche de la cuisine, en mettant en avant des solutions plus durables et en sensibilisant notre clientèle à l’importance de la préservation de notre environnement », souligne Xavier et Alicia Lormand, propriétaires de l’Île de la Lagune, membre Relais & Châteaux depuis 2018. « Avec ce menu végétal, nous souhaitons démontrer que la cuisine végétale peut être aussi raffinée que savoureuse, tout en ayant un impact positif sur la planète », explique le chef étoilé Frédéric Bacquié. Le programme Food For Change, lancé par Relais & Châteaux en collaboration avec l’organisation internationale Slow Food, encourage les chefs du monde entier à explorer de nouvelles voies vers une alimentation plus responsable. Ce partenariat s’inscrit dans une volonté commune de lutter contre le changement climatique à travers une alimentation plus durable et respectueuse des écosystèmes.

Informations : Restaurant L'Almandin https://www.hotel-ile-lagune.com/