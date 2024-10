Carcassonne - GRDF et sapeurs-pompiers, un double engagement au service de la sécurité

Le 16 octobre 2024 à Carcassonne, Christian Raynaud, président du conseil d’administration du SDIS 11 (Service Départemental d'Incendie et de Secours), et Claude Bompard, directeur territorial de GRDF pour l’Aude et les Pyrénées-Orientales, ont renouvelé leur convention de partenariat et de soutien aux sapeurs-pompiers volontaires.

GRDF, un « employeur partenaire » face au manque d’effectifs

Cette initiative revêt une importance particulière face au défi du manque d’effectifs dans la région. La pérennisation du volontariat chez les sapeurs-pompiers est devenue un enjeu majeur de société, notamment dans les territoires ruraux. Dans l’Aude, 91 % des effectifs du Service départemental sont des volontaires, soit 1 859 sapeurs-pompiers. Le défi est particulièrement présent en journée en semaine, lorsque peu de volontaires sont disponibles pour intervenir. Depuis 2010, GRDF encourage ses employés à devenir sapeurs-pompiers volontaires et a obtenu le label « Employeur partenaire » en reconnaissance de sa contribution à la sécurité civile.

Un partenariat gagnant-gagnant entre le SDIS 11 et GRDF

Cette convention reflète l'engagement de GRDF qui accorde à ses salariés sapeurs-pompiers volontaires, 15 jours de disponibilité pour participer à des formations ou missions du SDIS. Ce dispositif est bénéfique pour les pompiers comme pour l'entreprise, qui profitent de collaborateurs formés aux secours et à la lutte contre les incendies. Cet engagement consolide une collaboration de longue date entre ces deux partenaires, habitués à unir leurs forces lors d’incidents sur le réseau. Le SDIS 11 offre des formations de Sauveteur Secouriste du Travail (SST) aux équipes de GRDF dans l’Aude. De leur côté, les gaziers assurent des sessions de formation et de sensibilisation au risque gaz auprès des sapeurs-pompiers volontaires de l’Aude. Cette alliance optimise leur préparation et leur synergie sur le terrain.