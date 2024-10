Canet en Roussillon - La thalasso Les Flamants Roses lance ses nouveautés 2025

LA THALASSO LES FLAMANTS ROSES LANCE SES NOUVEAUTÉS 2025 : UN HOMMAGE À LA FEMME À TRAVERS LES GRANDES ÉTAPES DE SA VIE

L’hôtel-thalasso Les Flamants Roses, établissement 4* de renom situé à Canet-en-Roussillon (66), est heureux d’annoncer le lancement de ses nouveaux soins thalasso-spa 2025, spécialement conçus pour accompagner les femmes à chaque grande étape de leur vie. Ces nouvelles prestations, au cœur d’une démarche bien-être holistique, mettent à l’honneur la beauté et la sérénité féminines, à travers une offre dédiée et adaptée aux besoins de toutes.

UN PARCOURS DE SOINS UNIQUE POUR CHAQUE FEMME

Dans une société en constante évolution, la femme moderne traverse différentes étapes de vie, marquées par des changements physiques, émotionnels et hormonaux. Pour répondre à ces transformations, l’équipe thalasso-spa des Flamants Roses a conçu des soins sur-mesure à l’eau de mer afin de proposer un moment de détente et de régénération à chaque période importante.

Les bienfaits de l’hydrothérapie pour la femme active : L’eau de mer est riche en oligo-éléments et en sels minéraux. Elle permet de régénérer l’organisme et de garder les effets bien après la séance pour être parfaitement détendue. Le nouveau soin « watermass » propose un palper rouler sous fine pluie d’eau de mer chaude associé à l’action drainante et amincissante des huiles essentielles et de l’eau de mer afin de travailler sur la cellulite et les graisses localisées tout en apportant une détente appréciable. Quant à lui, le nouveau « rituel brise marine », inspiré du monde marin et pensé pour les femmes au rythme de vie intense, propose une série de soins sur mesure : un peeling modelage sous affusion, un modelage décontractant watermass, l’instant affusion à l’eau de mer chaude et le modelage sous fine pluie pour reminéraliser le corps, détendre et lâcher prise.

Des soins bien-être pour la future maman : Pendant la grossesse, le corps subit de nombreux changements. La cure cocooning « future maman», spécialement conçu pour les femmes enceintes, comprend une séance de Watsu, une séance d’hydrojet et un massage de 50min. Cette cure soulage les tensions du dos et des jambes grâce à des massages doux, tout en procurant un moment de connexion privilégiée avec bébé à travers des rituels apaisants et parfaitement adaptés.

L’harmonie retrouvée de la femme ménopausée: Spécifiquement conçue pour la période de la ménopause, la cure « Cap 50 » de 6 jours, se compose de 24 soins et activités ciblées et des rendez-vous réguliers avec des experts du sport, des conseils diététiques et des séances de yoga. Elle repose sur des techniques douces pour rééquilibrer le corps et l’esprit. Grâce à des bains reminéralisants, des massages drainants et des enveloppements d’algues, cette cure complète permet de soulager les inconforts liés à cette étape de vie tout en favorisant une sensation de bien-être général.

Informations : https://hotel.les-flamants-roses.com/