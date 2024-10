Toulouse - Les Accordés Swing : "Hop Hop Pop"

En concert à l’Onyx, Espace MONESTIE

1 rue des Fauvettes

31830 Plaisance-du-Touch

Retour vers la chanson française et la pop des année 70 et 80 en version swing … ou presque !

Hop, hop, hop ! Il va falloir réagir vite ! Les Accordés Swing doivent remplacer au pied levé le groupe prévu ce soir. Ils pensent jouer du rétro, mais ce soir c’est disco ! Il va falloir adapter le répertoire swing à la musique pop des années 70/80.

Tous les moyens sont bons : recruter de nouveaux musiciens au pied levé, relooking musical et vestimentaire !

Strass et paillettes ne seront pas de trop pour faire swinguer Claude François, David Bowie, Richard Gotainer, AC/DC et bien d’autres. Un spectacle décoiffant où vous ne serez pas au bout de vos surprises !

https://lesaccordes-swing.com/hophoppop/

Tarif : 15 / 11 / 8 €

réservation :

https://billetterie.festik.net/plaisancedutouch/product/les-accordes-swing/

05 62 13 54 96

culture@plaisancedutouch.fr

https://www.onyx-plaisancedutouch.fr/programmation/les-accordes-swing-hop-hop-pop/