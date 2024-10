Toulouse - 4ème édition de FRAGMENTS #, Salon des métiers d'art de la CMA Occitanie

Pour la 4e année, Fragments #, le salon régional des métiers d’art de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Occitanie, s’installe à Toulouse du 28 novembre au 1er décembre. Au programme : une exposition-vente, des pièces d’exception, la découverte des formations aux métiers d’art, des démonstrations de savoir-faire, des rencontres avec les 80 artisans d’art sélectionnés.

Depuis 2021, la CMA Occitanie, engagée dans sa mission de défense et de promotion des métiers d’art, organise le salon FRAGMENTS #, dans un lieu emblématique et entièrement gratuit – pour les exposants et pour le public – afin de mettre à l’honneur les artisans d’art, qui œuvrent pour la conservation, la restauration du patrimoine et pour la création artistique.

Cette année encore, 80 artisans d’art d’Occitanie, sélectionnés par un jury d’experts pour l’excellence de leur formation et de leur savoir-faire, l’originalité de leurs créations, intégralement réalisées dans leurs ateliers, seront rassemblés à l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques à Toulouse.

Diversité de savoir-faire d’excellence

« Ameublement et décoration, architecture et jardins, bijouterie-joaillerie, céramique, cuir, facture instrumentale, luminaire, métal, mode, papier, restauration, textile, verre et cristal : FRAGMENTS # réunit des savoir-faire artisanaux d’excellence, parfois rares », souligne Joseph Calvi, président de la CMA Occitanie. « Le public pourra ainsi découvrir des souffleurs de verre, un vernisseur-laqueur, une émailleuse d’art, une spécialiste de la marqueterie de paille, un malletier, des selliers-maroquiniers, une graveuse en taille d’épargne ou encore une parurière florale ».

« Nous avons aussi à cœur d’offrir au public de la nouveauté », ajoute Sklaerenn Imbeaud, maître artisan vitrailliste et présidente de la Commission métiers d’art de la CMA Occitanie. « C’est pourquoi cette année, la moitié des artisans d’art participent pour la première fois au salon, et nous proposons des démonstrations, de reliure d’art notamment ».

Découverte des formations aux métiers d’art

Investie pour la transmission des savoir-faire, la CMA Occitanie forme les artisans d’art de demain : en apprentissage ou en reconversion professionnelle, les parcours pour se former aux métiers d’art sont nombreux. Du CAP au Bac +3, les formations proposées dans le Centre de formation régional de la CMA Occitanie seront présentées lors du salon Fragments #.