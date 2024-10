Castelsarrasin - Inauguration de la pépinière associative de Campagnes Vivantes 82

L’association Campagnes Vivantes 82 a inauguré sa toute nouvelle pépinière associative dans le quartier de Bénis à Castelsarrasin, en présence du conseiller régional Rodolphe Portolès, représentant la Région Occitanie, principal financeur du projet. Cette pépinière marque une étape clé pour l'association, qui œuvre depuis plus de trente ans à la promotion et à la sensibilisation de l'arbre hors forêt dans le Tarn-et-Garonne.

Entre le 1er décembre 2023 et le 15 janvier 2024, tous les habitants et habitantes d'Occitanie âgés de 15 ans et plus ont été invités à voter pour les projets à soutenir dans le cadre du budget participatif de la Région, dédié au climat et à l’alimentation. Ce processus citoyen a mobilisé 2,3 millions d'euros pour accompagner des initiatives locales, telles que celle de Campagnes Vivantes 82.

Rodolphe Portolès met en avant l’engagement citoyen de la Région

Lors de son discours, Rodolphe Portolès a rappelé l’importance de la participation citoyenne dans les choix régionaux : « Parce que notre méthode, c’est le collectif, nous avons à cœur depuis 2016 de toujours associer les habitants et habitantes d’Occitanie dans la définition des grandes orientations régionales. D’autant plus sur des sujets aussi importants que le climat et l’alimentation. C’est l’objectif des budgets participatifs et plus largement de la stratégie Ambition Région citoyenne, renouvelée en décembre dernier : soutenir les initiatives citoyennes innovantes pour impulser une dynamique de faire ensemble et co-construire avec toutes et tous une société plus juste et durable en Occitanie. »

Un soutien renforcé par le Plan Arbre de la Région

Le conseiller régional a également souligné l’engagement de la Région à travers son Plan d’action « Arbre et carbone vivant », adopté le 20 décembre 2019. Ce plan repose sur quatre axes principaux. D’une part, la Région s’attache à protéger les forêts patrimoniales, en préservant des vieilles forêts, comme en témoigne la création de la Réserve Naturelle Régionale du Massif du Montious le 16 juillet 2020, qui protège 739 hectares dans les Pyrénées. D’autre part, la Région soutient activement la plantation d’arbres, avec pour ambition de planter 231 000 arbres chaque année, soit un arbre par lycéen(ne). En 2021, 221 330 arbres et arbustes ont ainsi été plantés en Occitanie.

La Région associe également les citoyens, en particulier les jeunes, en publiant des guides pour encourager la plantation et en mettant à disposition une Charte de l’Arbre en Occitanie. Enfin, elle s’efforce de développer une économie vertueuse autour de l’arbre, en soutenant les acteurs locaux dans leurs projets pour favoriser un impact positif sur l’environnement.

Un moment de convivialité autour des acteurs locaux

L’inauguration a réuni une cinquantaine de participants, comprenant des adhérents de l’association, des élus locaux, et des représentants de diverses structures départementales. M. Jean-Paul Valentin, président de Campagnes Vivantes 82, a pris la parole pour remercier les partenaires de l’association et a salué le soutien indéfectible de la Région et de ses autres alliés. Après ce discours, les équipes salariées de l’association ont guidé les invités à travers la pépinière, un espace hybride où les plants sont d'abord travaillés hors-sol et sous serre, avant d’être placés en pleine terre puis replantés chez les adhérents.

Avec ce nouveau lieu, Campagnes Vivantes 82 entend renforcer son action auprès des porteurs de projets de plantation d’arbres dans le département, en proposant conseils, formations, fournitures de plants et suivi. L’association se positionne ainsi comme un acteur clé de la transition écologique locale, en lien étroit avec les ambitions de la Région Occitanie.