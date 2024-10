Nimes - Un moment festif et culturel à l'Institution Saint Stanislas le 16 octobre

L’heure solidaire à Nimes

L’équipe d’Habitat et Humanisme Gard, qui fête cette année ses 20 ans, donne rendez-vous aux habitants de la ville de Nîmes pour un moment d’échanges autour de la thématique « De la rue au logement », en compagnie d’Eric Castanet, photographe, et Elodie Fiabane, auteure et réalisatrice.

Rendez-vous :

Mercredi 16 octobre à partir de 17h30

Institution Saint Stanislas - Rue des Chassaintes - 30000 Nîmes

Au programme :

17h30 : Présentation de l’exposition de photos « Les clochards célestes » par Éric Castanet et du livre «Dans la ville » par Elodie Fiabane.

18h30 : Vernissage et dédicaces

19h30 : Échanges sur le thème « De la rue au logement » Avec Éric Castanet, Elodie Fiabane, des représentants d’Habitat et Humanisme Gard et des partenaires impliqués dans le logement social.

A propos d’Habitat et Humanisme Gard :

Située à Nîmes, Habitat et Humanisme agit depuis 2004 dans le Gard. Aujourd’hui, l’association loge près de 400 personnes sur le département dans des habitats adaptés aux différentes formes de précarité : logements individuels, résidences sociales, pensions de famille, résidences intergénérationnelles…

C’est l’une des 59 associations territoriales du Mouvement Habitat et Humanisme, qui, pour répondre à l’exclusion et l’isolement des personnes en difficulté, agit en faveur du logement, de l’insertion, et de la recréation des liens sociaux.