Haute-Garonne - Rencontre du SDEHG à Grenade : le projet de loi de finances 2025 inquiète les élus locaux

Le Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne (SDEHG) organise des réunions territoriales durant le dernier trimestre 2024 pour échanger avec les maires et les délégués des communes sur les sujets et les enjeux d’actualité, en présence des représentants d’Enedis et des entreprises de travaux.

C’est ainsi que Jean-Paul Delmas, Maire de Grenade, a accueilli chaleureusement la rencontre territoriale du 11 octobre dernier à la Salle Roland Garros en présence de Thierry Suaud, Président du SDEHG, accompagné de Robert Barbreau, Vice-Président, et des équipes du SDEHG.

Cette réunion a permis notamment de présenter un bilan du programme LED++ qui a pour ambition de rénover l’intégralité du parc d’éclairage public des communes du SDEHG avec des LED à l’horizon 2027.

Ce programme, qui connait un grand succès auprès des communes, permet d’accélérer considérablement le rythme des rénovations d’éclairage public. C’est un programme innovant car, et c’est unique en France, la contribution communale n’est pas basée sur un taux de participation aux travaux mais sur un gain financier de la commune de 10% de ses factures annuelles d’éclairage public y compris l’amortissement des travaux de rénovation. Le coût de rénovation a été optimisé en limitant cette dernière au seul changement des appareils d’éclairage public, démarche elle aussi respectueuse de l’environnement puisque les mâts et les réseaux existants sont conservés. L’optimisation du coût des appareils d’éclairage public a également été favorisée par la standardisation des modèles utilisés tout en conservant une exigence de qualité indispensable au niveau d’économie recherché et à la continuité de l’éclairage public.

Aujourd’hui, le rythme annuel de rénovation du programme LED++ atteint les 38 000 points lumineux. 48% du parc d’éclairage public des communes du SDEHG est désormais équipé de lampes LED.

Thierry Suaud, Président du SDEHG, a alerté les élus concernant l’impact du projet de loi de finances 2025 sur les budgets des collectivités locales et du syndicat d’énergie : « Le projet de loi de finances 2025 impacte significativement les collectivités locales, avec des mesures destinées à réduire le déficit public, qui nécessitent un effort de 5 milliards d'euros de leur part. Le gouvernement prévoit notamment de ponctionner les recettes de certaines des plus grandes collectivités ainsi que d'autres mesures comprenant un gel de la TVA remboursée aux collectivités, une réduction du Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA), ainsi qu'une diminution du Fonds vert. Ces coupes budgétaires vont sans aucun doute affecter les capacités d'investissement local. En ce qui concerne le SDEHG, ces coupes budgétaires s’ajoutent à la récente remise en cause de l’équilibre du programme LED++ du fait de la suppression du Fonds vert pour l’éclairage public et de la diminution du montant des Certificats d’Economies d’Energie (CEE). Malgré cela, je m’engage à ce que les conditions du programme LED++, exceptionnelles pour les communes, soient maintenues. Le développement de notre ingénierie financière nous permettra de poursuivre ce programme au service de toutes les communes, même s’il fallait ajuster son déroulement de quelques mois. »