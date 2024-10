Hérault - PVS accueille 4 nouveaux administrateurs au sein de son conseil d'administration

(De Gauche à droite sur la photo : Clément BAREAU, Directeur Général de PVS, Loïc DÉTÉ, Catherine CHAPTAL, Hélène ALBERT, Gilles GAUTRAN et Jack GAUFFRE, Président de PVS.)

L’Association héraultaise, qui œuvre en tant que Service Autonomie à Domicile, vient d’accueillir quatre nouveaux administrateurs au sein de son Conseil d’Administration : un en tant que personne qualifiée et trois en tant que représentants des usagers.

Madame Hélène ALBERT, Présidente d’ALMA Hérault et Gard, association bénévole affiliée à la Fédération 3977 contre les maltraitances envers les personnes âgées ou en situation de handicap, siège désormais en tant que personne qualifiée. Un partenaire de longue date car PVS siège au Conseil d’Administration d’ALMA Hérault depuis plus de 10 ans.

L’Association est également honorée que l’association APF France Handicap soit représentée au sein de son Conseil d’Administration.

En effet, Madame Selma KHADRI, Vice-Présidente de la CDAPH (Commission De l'Autonomie des Personnes Handicapées) et consultante/formatrice spécialisée dans le handicap siègera en tant que représentante des usagers. Madame Catherine CHAPTAL, déléguée départementale de l’association APF France Handicap et infirmière de formation, qui la remplaçait lors du premier CA, sera régulièrement invitée dans ces instances. Toutes deux offriront leur regard expert sur le soin et le handicap.

Deux autres membres viennent étoffer ce collège des usagers : Monsieur Gilles GAUTRAN, Délégué Régional de la Fédération Initiativ’Retraite, ainsi que Monsieur Loïc DÉTÉ, bénéficiaire des services de PVS depuis 2016 et très sensible à la condition des personnes âgées.

DES MEMBRES ISSUS DE STRUCTURES VARIÉES

Ces quatre nouveaux administrateurs portent désormais à 19 membres le Conseil d’Administration de PVS.

Ces personnalités, très engagées dans la vie sociale du département, sont issues de structures variées présentes sur les 6 territoires d’intervention de PVS sur le Département.

Cette gouvernance offre à l’association une richesse de points de vue qui lui permet de s’adapter à tous les besoins des Héraultais.

Depuis bientôt 60 ans et avec environ 1 200 salariés, l’Association est présente sur les 342 communes de l’Hérault et intervient auprès de plus de 7 000 personnes accompagnées chaque année.

PVS propose toute une gamme de services à domicile pour les Héraultais, de l’accompagnement et l’entretien à domicile aux soins infirmiers, en passant par la livraison de repas, la téléassistance, le service handicap et les équipes spécialisées à domicile.