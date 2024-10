Cahors - Marie Piqué dénonce les suppressions de postes et la désertification scolaire dans le Lot

Marie Piqué, conseillère régionale du Lot, a participé ce vendredi au Conseil Départemental de l’Éducation Nationale (CDEN). Dans un contexte où le gouvernement Barnier prévoit la suppression de 4 000 postes d'enseignants au budget 2025, l’inquiétude est vive parmi les acteurs de l’éducation lotois, qu’il s’agisse des parents, des enseignants, ou des élus locaux.

Durant cette réunion, la directrice départementale des services de l’Éducation nationale a souligné à plusieurs reprises le nombre croissant d’enseignants en arrêt maladie. Elle a évoqué la possibilité de fermetures de classes supplémentaires, justifiant cela par la baisse des effectifs d’élèves dans le Lot. Ces propos ont suscité une vive réaction de la part des élus, des parents et des enseignants présents, qui y voient une menace pour l’avenir de leurs écoles.

Marie Piqué a fermement pris la parole pour défendre les enseignants en arrêt de travail, rappelant que cette situation pourrait être due aux mauvaises conditions de travail qu'ils subissent. « Si autant d’enseignants sont en arrêt maladie, c’est peut-être parce que leurs conditions de travail ne sont pas satisfaisantes », a-t-elle souligné, expliquant que cela pourrait également contribuer aux difficultés de recrutement que rencontre le secteur.

Elle a également dénoncé avec force les annonces du gouvernement Barnier et les sous-entendus de la directrice départementale. « Dans un pays marqué par de profondes déchirures et le mal-être de notre société actuelle, nous avons besoin de plus d’enseignants, et non de suppressions de postes. » Pour Marie Piqué, cette politique est particulièrement dramatique pour les territoires ruraux comme le Lot. « C’est une double peine : cette désertification scolaire organisée par le gouvernement aura des conséquences graves pour nos territoires. Souvent, l’école reste le dernier rempart de vie dans les villages. Quand l’école ferme, c’est le village qu’on assassine ! »

Marie Piqué appelle donc à une mobilisation collective pour préserver les écoles du Lot et, au-delà, pour défendre un service public d’éducation de qualité, indispensable à la vitalité de nos territoires.