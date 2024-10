Auch - Marie Piqué et Rachida Lucazeau rencontrent les associations pour bâtir un plan d'actions régional

Marie Piqué, vice-présidente de la région Occitanie en charge de la vie associative, des solidarités et du service public, et Rachida Lucazeau, conseillère régionale déléguée à la Fondation des bénévoles, aux associations et à l’égalité des territoires, ont entamé une tournée des départements. Leur objectif : rencontrer les associations locales afin de co-construire, dans un esprit de concertation et de dialogue, le prochain plan d’actions régional pour dynamiser le bénévolat en Occitanie.

La première étape de cette initiative s’est déroulée à Auch, au sein de la maison de région. Pour l’occasion, les deux élues étaient accompagnées du député David Taupiac et du conseiller régional gersois Éric Cadoré. Près d'une vingtaine d’associations gersoises avaient répondu à l’invitation, issues de divers secteurs, du sport à la culture en passant par la solidarité.

Le bénévolat, pilier du lien social en Occitanie

Marie Piqué a ouvert la réunion en rappelant le rôle crucial des associations en Occitanie, qui représentent 170 000 salariés et 1,4 million de bénévoles. « Les associations sont souvent au cœur du lien social dans nos territoires », a-t-elle souligné, avant de réaffirmer l’engagement de la région aux côtés de ces acteurs essentiels. La région mobilise ainsi plus de 33 millions d’euros à travers ses appels à projets, touchant à des secteurs variés comme le sport, la culture, la solidarité, et l’éducation populaire.

Vers une réponse à la crise du bénévolat

Rachida Lucazeau a ensuite présenté les travaux du groupe de travail mis en place par la région pour répondre à la crise du bénévolat, un sujet au cœur des préoccupations de la soirée. Elle a partagé les conclusions d’un diagnostic réalisé en concertation avec les têtes de réseaux associatifs, mettant en lumière plusieurs problématiques : le vieillissement des bénévoles, les besoins en montée en compétences, la question de la professionnalisation, et la nécessité de valoriser davantage l’engagement bénévole. Parmi les attentes identifiées figurent aussi la mobilisation de la jeunesse et la reconnaissance d’un véritable « parcours associatif ».

Des associations qui expriment leurs besoins

De leur côté, les associations présentes, telles que le CIDFF, le Football Club de Auch, la Line Dance Academy, et la Banque Alimentaire, ont fait remonter les difficultés rencontrées sur le terrain. Parmi celles-ci : l’accès aux aides financières, le manque de formation des bénévoles pour remplir des dossiers de plus en plus complexes, et l’absence d’une politique unifiée et lisible en faveur des associations. « Aujourd’hui, nous faisons face à des démarches administratives toujours plus techniques, sans accompagnement suffisant », ont déploré certains responsables associatifs.

Un plan d'actions pour revaloriser le bénévolat

Face à ces défis, la région prépare une série de mesures destinées à soutenir et valoriser l’engagement bénévole. Rachida Lucazeau a notamment présenté le projet de création d’un portail des associations et des bénévoles d’Occitanie, destiné à renforcer la visibilité de l’équipe des « Bénévoles d’Occitanie » et à animer ce réseau. Parmi les autres initiatives envisagées figurent la mise en place d’une carte « Bénévoles d’Occitanie » pour reconnaître et valoriser l’engagement de chacun, des temps forts pour attirer de nouveaux bénévoles, ainsi que des marqueurs d’appartenance pour les membres de cette communauté.

Cette première rencontre à Auch marque le début d’une démarche régionale ambitieuse, visant à donner un nouvel élan au bénévolat en Occitanie et à accompagner les associations dans leur mission essentielle au service des territoires.