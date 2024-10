Montpellier - Un camion MAN pour l'Association Montpellier Hérault pour le Dépistage du Cancer du Sein

Le « Mammobile » et sa découpe spécifique attire l’œil et les regards. Toute de rose vêtue, la semi-remorque et le tracteur MAN ne passent pas inaperçus. Cette décoration, offerte par la concession Magarinos de Béziers, a ravi l’Association Montpellier Hérault pour le Dépistage du Cancer du Sein.

« Grâce à ce nouveau véhicule, nous pourrons continuer notre mission de prévention et de sensibilisation avec encore plus d'efficacité, en allant à la rencontre des femmes qui en ont le plus besoin », déclare Silvia Loy Morel, Directrice de l’AMHDCS.

Le MAN TGX avec sa cabine GM offre un confort de conduite absolu. Sa bonne hauteur debout grâce au tunnel moteur bas et la grande liberté de mouvement créent une impression d’intérieur dégagé. Ses nombreux casiers de rangement et son tableau de bord ergonomique permettent au conducteur une conduite sûre et sereine. Le véhicule est bien entendu équipé des derniers systèmes de sécurité active et passive de MAN.

« Nous sommes très heureux d’avoir pu livrer ce MAN TGX à l’Association Montpellier Hérault pour le Dépistage du Cancer du Sein qui œuvre depuis plusieurs années pour la prévention de cette maladie », déclare Rodolphe Tourné, Directeur commercial du Groupe Ets Magarinos.

L'AMHDCS

L’Association Montpellier Hérault pour le Dépistage du Cancer du Sein, a préparé, initié et mis en place le dépistage du cancer du sein des femmes sur la ville de Montpellier puis sur le district de Montpellier et enfin sur le département de l’Hérault depuis 1990.

Association pionnière en France, elle utilise aujourd’hui une unité mobile, le « Mammobile » qui sillonne tout au long de l’année le département de l'Hérault. L’association a pour objectif et pour mission de prendre en charge les femmes dès l’âge de 50 ans jusqu’à l’âge de 74 ans. Elles sont dépistées grâce à la prise en charge des caisses d’Assurance Maladie conformément au cahier des charges ministériel.

Depuis 1990, plus de 600 000 tests de dépistage ont pu être effectués à la grande satisfaction de la population. Sachant que seule la détection des petites tumeurs réduit la mortalité due au cancer du sein, l’efficacité du système « Mammobile » est incontestable. A ce jour, les cancers découverts grâce au « Mammobile » sont dans un cas sur deux de tous petits cancers qui assurent une prise en charge plus précoce des femmes malades.

Le « Mammobile » de l’Hérault répond parfaitement au cahier des charges du dépistage : les équipements avec une technique d’imagerie numérique de dernière génération sont soumis aux contrôles de qualité identiques à ceux de toute structure médicale (CHU, hôpitaux généraux, cliniques privées, cabinets de radiologie) et l’association a investi dans une solution informatique pour la lecture des clichés avec des consoles de lecture adaptées et un archivage numérique pour la sauvegarde des clichés.

Groupe Ets. Magarinos

Depuis deux générations, les établissements Magarinos, Garage Poids Lourds, proposent une gamme complète de camions MAN jusqu’à 250 tonnes. Situés à Rodez (12), Béziers (34), Aurillac (15), Saint-Flour (15) et Millau (12), les Etablissements Magarinos sont distributeurs agréés en assurant la vente de véhicules neufs de marque MAN, la vente de véhicules d’occasion pour toutes marques, la vente de pièces détachées, ainsi que le dépannage et la réparation de tous poids lourds.

MAN Magarinos dispose de cinq fourgons ateliers, permettant de dépanner les poids lourds où qu’ils soient. Les ateliers mobiles sont équipés pour pratiquer la plupart des interventions sur des véhicules industriels.