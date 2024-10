Gaillac - Les vins de Gaillac créent le label des « Comptoirs Gaillacois »

Les membres de ce club informel, qui réunit pour l’instant une vingtaine de caves, de bistrots et de restaurants de Paris et de sa proche banlieue, s’engagent à célébrer la diversité des Vins de Gaillac, dont l’identité est étroitement liée à cinq cépages indigènes : le loin de l’œil, le mauzac, le braucol, le duras et le prunelart. Les adresses dûment labellisées sont reconnaissables à leur plaque émaillée, surmontée du nom des « Comptoirs gaillacois ».

Le label « Comptoirs gaillacois » est né de l’initiative des vignerons de Gaillac avec l’objectif de renforcer la visibilité et la présence de leurs vins. Ce réseau, ouvert aux caves, bistrots et restaurants de Paris et des alentours, est porté par Tristan Olphe-Galliard, en charge de développer et de faire grandir le projet. « Notre ambition est de faire découvrir la diversité des vins tout en respectant nos valeurs : authenticité, hospitalité et partage », explique-t-il.

Une identité bien marquée

Chaque Comptoir gaillacois propose au moins deux cuvées en Vins de Gaillac, souvent avec une variété de styles. Ce label valorise ainsi un vignoble qui, en préservant ses cépages autochtones, a su se distinguer et gagner le respect des professionnels. Chaque établissement labellisé affichera fièrement une plaque conçue par l’illustrateur Gal, avec des motifs emblématiques comme des vignes en coteaux et un pigeonnier.

Un réseau convivial

À travers ce réseau, les vignerons de Gaillac souhaitent aussi véhiculer les valeurs du Sud-Ouest. « Le mot “comptoir” n’a pas été choisi au hasard, souligne Romain Gérard, co-président de la section Gaillac à l’Interprofession des Vins du Sud-Ouest. Il évoque un art de la convivialité car nos vins sont faits pour rassembler. Et si nos premières adresses sont parisiennes, ce n’est que le début. »

UN RÉSEAU DÉJÀ BIEN ACTIF : le réseau, qui rassemble déjà une vingtaine de membres à Paris et en proche banlieue, compte parmi eux des établissements emblématiques tels que Le Mesturet, La Bonne Franquette, Bourgogne Sud, Le Sully et La Grille Montorgueil. Tout au long de l’année, des dégustations de vins ambassadeurs y seront organisées ainsi que des repas avec accords mets et vins soigneusement orchestrés par l’animateur du réseau.