Haute-Garonne - Rencontre territoriale du SDEHG à Gratentour : l'autoconsommation au cœur des échanges

Le Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne (SDEHG) organise des réunions territoriales durant le dernier trimestre 2024 pour échanger avec les maires et les délégués des communes sur les sujets et les enjeux d’actualité, en présence des représentants d’Enedis et des entreprises de travaux.

C’est ainsi que Patrick Delpech, Maire de Gratentour, a accueilli chaleureusement la rencontre territoriale du 4 octobre dernier à la Salle culturelle et festive organisée par Thierry Suaud, Président du SDEHG. Ont notamment participé à ce rendez-vous Victor Denouvion, Conseiller départemental, Janine Gibert, Vice-Présidente du SDEHG, les maires et les élus municipaux du secteur.

Cette réunion a permis de présenter un bilan des actions du SDEHG, notamment du programme LED++ qui a pour ambition de rénover l’intégralité du parc d’éclairage public des communes du SDEHG avec des LED à l’horizon 2027. Aujourd’hui, le rythme annuel de rénovation du programme LED++ atteint les 38 000 points lumineux. 48% du parc d’éclairage public des communes du SDEHG est désormais équipé de lampes LED.

Un autre sujet, celui de l’autoconsommation, était au cœur des échanges. En effet, l’autoconsommation revêt un intérêt tout particulier pour les communes qui cherchent à maitriser leurs dépenses au regard de l’augmentation des factures d’électricité qui devrait intervenir progressivement dans les années à venir.

« Nous allons mettre en place des outils permettant de faciliter les dispositifs d’autoconsommation au profit des communes. En effet, l'autoconsommation offre un ensemble de bénéfices qui vont au-delà des simples économies sur la facture d'électricité, en favorisant une transition vers un modèle énergétique plus durable, résilient et respectueux de l'environnement. » a expliqué Thierry Suaud, Président du SDEHG.

Il a par ailleurs rappelé les débats organisés lors de la dernière réunion de la Commission consultative de l’énergie du 20 septembre qui était consacrée au fonctionnement du marché de l’électricité et aux prévisions sur les prix dans les années à venir, avec des intervenants experts de l’énergie, dont André Joffre, Président du Pôle de compétitivité DERBI. Le compte-rendu de cette réunion est publié sur le site internet du SDEHG, www.sdehg.fr.