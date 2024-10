Haute-Garonne - Mons : 82% d'économies d'énergie après la rénovation de l'éclairage public

La commune de Mons et le Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne (SDEHG) ont inauguré le 11 octobre dernier les travaux de rénovation de 212 luminaires d’éclairage public intervenus dans différents secteurs résidentiels.

Après les interventions de Véronique Doittau, Maire de Mons, et de Thierry Suaud, Président du SDEHG, les participants à cette inauguration ont pu découvrir les nouvelles installations d’éclairage public de la commune lors de la visite nocturne ponctuée des commentaires de l’équipe technique du SDEHG.

Les anciennes lanternes, pour la plupart de type « boules », ont été remplacées par des lampes LEDS de faible consommation énergétique avec une extinction programmée en cœur de nuit, permettant de réaliser 82% d’économie d’énergie.

Plusieurs objectifs ont été atteints : réduire la pollution lumineuse, préserver la biodiversité et la santé humaine, réaliser des économies d’énergie, maîtriser les dépenses publiques et améliorer la qualité de l’éclairage et le confort des habitants.

Grâce à cette rénovation, la commune va diviser sa facture d’électricité par 5, représentant une économie de 11 000 € par an.

Les travaux, confiés à l’entreprise Citeos, sont financés par les économies d’énergie réalisées et le dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie.

► Véronique DOITTAU, Maire de Mons : « Depuis 2016, la commune de Mons s’inscrit dans une volonté de maîtrise de sa dépense énergétique et de diminution de son impact sur l’environnement. Dans cette dynamique, elle a entrepris des travaux de rénovation de son éclairage public. Le programme LED++ a donné à la commune l’opportunité d’opter pour un choix économique, lui permettant de rénover l’éclairage public et de répondre à l’obligation règlementaire de suppression de l’ensemble des lampes « boules » d’ici le 1er janvier 2025. Cette opération doit générer une économie sur la facture énergétique qui permettra le remboursement du coût des travaux de rénovation. La commune atteindra à terme son objectif écologique au profit du vivant, c’est-à-dire de la faune, de la flore et de la population. Nous pourrons alors redécouvrir, le plaisir d’observer au-dessus de nos têtes, un ciel étoilé au milieu de la nuit. »