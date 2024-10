Hérault - BreamK, la première application d'hypnose thérapeutique et de mieux-être.

En 2025, la santé mentale devient officiellement Grande Cause Nationale, marquant une prise de conscience collective face aux enjeux majeurs liés à la santé mentale de millions de Français. Cette décision répond à une urgence sociale : en 2023, les consultations auprès d’un psychologue ont augmenté de 60% chez les 18-24 ans . Stress, anxiété, troubles du sommeil, addictions et phobie touchent un nombre croissant d’individus, impactant leur quotidien et leur bien-être. En France, les personnes âgées de 40 à 55 ans sont celles qui consultent le plus, suivies d’une vague grandissante des 25-30 ans.

Pour répondre à ces défis, les fondateurs d’Hypnoledge (apprentissage de langues étrangères), psychologues et hypnothérapeutes, lancent à l’occasion de la Journée Mondiale de la Santé Mentale, BreamK, la première application d’hypnose thérapeutique et de mieux-être. Cette application inédite intègre l’hypnose, les thérapies brèves, les TCC (Thérapies Cognitives et Comportementales) et les neurosciences, afin d’accompagner chacun vers un mieux-être.

Démocratiser la thérapie avec la technologie

L’accessibilité aux services de soutien psychologique est au cœur de la mission de BreamK. Grâce à son interface intuitive et ses programmes sur mesure, chacun peut bénéficier d’un accompagnement psychologique de qualité, sans contrainte de lieu ni d’horaire. BreamK se positionne ainsi comme un outil précieux pour démocratiser l’accès à des solutions de santé mentale qui, jusqu’alors étaient souvent coûteuses ou réservées à un public restreint.

“La santé mentale ne devrait pas être un privilège, mais un droit fondamental accessible à chacun, peu importe sa situation. En démocratisant son accès, nous donnons à chacun la possibilité de prendre soin de son bien-être, d’anticiper les crises, de surmonter ses peurs pour vivre une vie plus épanouie. Chez BreamK, notre mission est de rendre ce soutien indispensable accessible au plus grand nombre, parce qu’une société en bonne santé mentale est une société plus forte et plus solidaire. » déclare Gershon Pinon, co-fondateur de BreamK.

A mi-chemin entre l’hypnothérapie et le développement personnel, BreamK se veut une alternative abordable et accessible à tous. L’application est un complément à l’accompagnement thérapeutique, offrant une solution douce pour ceux qui souhaitent explorer de nouvelles voies vers le bien-être et l’épanouissement personnel.

La méthode ESC (Exploration, Stimulation, Création) est au cœur de l’approche thérapeutique chez BreamK. En trois mots, il s’agit de :

➔ L’Exploration approfondie grâce à un algorithme qui analyse les besoins et les objectifs. Des outils de diagnostic permettent alors de mieux comprendre les défis et les aspirations de l’utilisateur.

➔ La Stimulation de l’esprit et du corps à travers des séances d'hypnose et des exercices de coaching. Ces sessions sont conçues pour activer les ressources internes, réduire le stress et renforcer la résilience.

➔ La Création d’habitudes et des stratégies durables afin de maintenir le bien-être. Les utilisateurs recevront des conseils pratiques et des outils pour intégrer les changements positifs dans leur vie quotidienne.

Une approche inédite proposée par des professionnels certifiés et expérimentés pour accomplir des objectifs personnels ou professionnels

Avoir un accompagnement personnalisé à portée de main, tel est l’objectif de BreamK qui propose des séances d’hypnose et de développement personnel adaptés à chacun.

BreamK permet de surmonter des blocages émotionnels (stress, anxiété, addictions, troubles du sommeil, phobies) ou encore d'améliorer la confiance en soi et le dépassementde soi (à titre personnel ou professionnel), en immersion sous hypnose. Une technique déjà éprouvée auprès de sportifs de haut niveau ou encore en entreprise, avec une réelle efficacité.

"Depuis que nous avons intégré BreamK dans notre entreprise, nous avons constaté une amélioration significative de la gestion du stress et de la productivité de nos équipes.

Cela a également renforcé la satisfaction et l'engagement de nos employés.

Responsable du pôle innovation chez EDF . " – Sylvie,

Quelques chiffres sur l'utilisation de BreamK en entreprise (test réalisé chez EDF):

● Réduction du stress : Les techniques d'hypnose réduisent les niveaux de stress de 60% en moyenne ;

● Augmentation de la productivité : Des collaborateurs épanouis sont 31% plus productifs ;

● Amélioration de la satisfaction : Une meilleure gestion du stress et du bien-être qui mène à une augmentation de 44% de la satisfaction au travail ;

● Réduction de l'absentéisme : L’amélioration du bien-être psychologique peut réduire l'absentéisme de 20%.

BreamK est disponible en téléchargement sur l’App Store et Google Play Store à partir de 9,90€./mois.

À propos de BreamK :

Créée en 2024, Breamk est la première application dédiée à l’hypnose thérapeutique et au coaching, conçue pour l’accompagnement de chacun vers un mieux-être global. Pour la gestion du stress, l’amélioration du sommeil ou encore l’accomplissement d’objectifs personnels ou professionnels, BreamK est l’alliée idéale.