BASSIN DE THAU - Implantez votre activité à Marseillan : L'appel à candidatures est lancè !

Appel à candidatures - Implantez votre activité à Marseillan, sur la nouvelle zone commerciale « Les Portes de Thau »

Sète Agglopôle Méditerranée, la ville de Marseillan et l’agence Blue | Invest in Sète Cap d’Agde Méditerranée lancent un appel à candidatures pour l’implantation de bureaux et commerces au sein de la nouvelle zone commerciale « Les Portes de Thau » située Route de Bessan à Marseillan, portée par le groupe Edouard Denis.

Un programme neuf offrant des opportunités d’implantation pour des activités de :

Commerces

Espaces de travail,

Médical et paramédical,

Restauration,

Salle de sport…

Un total de 5 436 m² divisibles disponible à la vente à partir de 2 050€ HT/m²

Une nouvelle zone avec de nombreux atouts :

Zone de chalandise : Agde / Nord Bassin de Thau

224 places de parking répartis sur l’ensemble des bâtiments

Accessibilité directe : A9, gare, aéroport

Disponibilité au 2ème semestre 2026

Plus d’informations :

Blue Invest : contact@investinblue.fr

Edouard Denis : carles@edouarddenis.fr

Arthur Loyd : c.meyer@arthur-loyd.com

Transac Tertiaire : l.teissier@transactertiaire.fr