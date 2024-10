Hérault - Renfe lancera un nouveau train AVE international entre Toulouse et Barcelone au deuxième trimestre de 2025

Renfe lancera un nouveau train AVE international entre Toulouse et Barcelone au deuxième trimestre de 2025

Renfe sera le premier opérateur transfrontalier, avec six trains quotidiens reliant les principales villes du sud de la France et de l'Espagne.

La compagnie espagnole a déjà officiellement demandé le certificat de sécurité pour cette opération auprès du guichet unique de l'EUAR.

Madrid, 11 octobre 2024, (Renfe) - Renfe commencera à opérer à Toulouse au deuxième trimestre de 2025. L'opérateur espagnol poursuit son expansion sur la carte de la Haute Vitesse en France et prévoit d'ouvrir sa troisième ligne au deuxième trimestre de 2025, reliant Toulouse à Barcelone, avec des arrêts à Carcassonne, Perpignan, Figueres et Gérone. Si les horaires demandés sont confirmés, la nouvelle ligne permettra également des connexions vers Madrid, Saragosse, Tarragone, Valence, Lleida et Castellón.

La carte des destinations françaises de Renfe s'élargit. Avec l'incorporation de Toulouse et de Carcassonne, onze villes françaises disposeront désormais de services AVE avec des connexions directes vers l'Espagne. Ainsi, la création d'un réseau de destinations directement reliées par les trains Renfe progresse, ce qui multiplie les possibilités de voyage, en les combinant avec d'autres trains de part et d'autre de la frontière.

Comme pour l'arrivée de l'AVE à Lyon et à Marseille, les nouveaux trains Renfe rétabliront une liaison ferroviaire directe entre Toulouse, Carcassonne et l'Espagne.

Toulouse est la quatrième ville la plus peuplée de France, un centre industriel, une destination touristique d'intérêt international et une porte d'entrée vers l'Atlantique. La nouvelle ligne AVE s'arrêtera également à Carcassonne, une destination touristique populaire dans la région du Languedoc.

Prochaines étapes

Renfe a déjà soumis à l'EUAR (Agence ferroviaire de l'Union européenne) une demande d'extension du certificat de sécurité pour l'exploitation de la ligne à destination et en provenance de Toulouse. Dans le plan d'affaires soumis, une fréquence quotidienne aller-retour avec des trains AVE S-100 est envisagée, ainsi qu'une demande d'horaires visant à optimiser les correspondances avec le reste de l'offre AVE en France et en Espagne.

Dans un premier temps, ce train circulera sur une base saisonnière, à partir du deuxième trimestre jusqu'à la mi-septembre. Il est possible d'étendre son exploitation sur une base annuelle à une date ultérieure, afin de répondre également à la demande des voyageurs d'affaires. La durée estimée du trajet sera d'environ 3 heures et 30 minutes entre Toulouse et Barcelone.

Leader dans les connexions transfrontalières

Avec la mise en service de cette nouvelle ligne internationale, Renfe consolide sa position en tant que principal opérateur de liaisons transfrontalières entre l'Espagne et la France avec ses trains AVE. À partir du printemps, Renfe proposera six fréquences quotidiennes (trois dans chaque direction) reliant 17 villes des deux pays par des trains directs.

Avant l'arrivée de Renfe en France, en juillet 2023, la plupart des trajets aujourd'hui desservis par les trains internationaux AVE ne pouvaient se faire que par la route et, dans certains cas, par avion. Renfe contribue ainsi à assurer une mobilité connectée et durable, conformément aux exigences du projet d'espace ferroviaire unique européen.

Lyon, Marseille, Toulouse

Toulouse deviendra une nouvelle plaque tournante pour les lignes AVE de Renfe, rejoignant Marseille et Lyon, les trois villes les plus importantes de France en termes de population, après Paris. Renfe espère pouvoir opérer dans la capitale française dès que possible avec ses trains AVE s-106 de grande capacité, une fois que Talgo aura achevé son processus d'homologation.

Entre-temps, Renfe continue à travailler pour devenir un opérateur de référence pour les voyageurs français, avec un déploiement opérationnel qui, à partir du deuxième trimestre, avec l'ouverture de la ligne de Toulouse, offrira un service vers onze destinations en France via trois itinéraires différents, avec six fréquences quotidiennes de trains AVE.

Une marque qui a su convaincre le marché français. Au cours de sa première année de concurrence en France, Renfe a bénéficié d'un soutien important de la demande, avec un taux d'occupation de 80 % dans ses trains et une évaluation positive de sa proposition : des prix attractifs sans sacrifier la qualité et le service.