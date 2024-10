BASSIN DE THAU - Frontex subvertie de l'intérieur : la députée de l'Hérault Manon Bouquin alerte le gouvernement

Frontex subvertie de l'intérieur : la députée Manon Bouquin alerte le gouvernement

À l’occasion du discours de politique générale, le Premier Ministre Michel Barnier a affirmé vouloir rendre « à Frontex sa mission première de garde-frontière de l’Union européenne. »

Le sursaut est tardif, alors que les arrivées clandestines et leur lot de risques sécuritaires sont en augmentation de 63% en Espagne entre 2023 et 2024, et de 56% sur la même période en Grèce.

Manon Bouquin, députée de l’Hérault et vice-présidente du Groupe RN à l’Assemblée Nationale, a interpellé le Ministre de l’Intérieur lors des Questions au Gouvernement du 8 octobre sur ses projets pour concrétiser le discours du Premier Ministre.

Elle appelle, pour cela, à une réforme urgente du règlement de Frontex, qui permet à des « contrôleurs des droits fondamentaux », en réalité des militants anti-frontières, de détourner l’agence de son rôle de protection des frontières extérieures pour en faire un organisme d’accueil de l’immigration clandestine.

En portant le RN en tête des dernières élections européennes et législatives, les Français ont imposé au nouveau gouvernement un changement de discours sur l’urgence migratoire. Leurs élus RN seront vigilants à ce que la déclaration d’intention du Premier Ministre ne reste pas un vœu pieu.