Montpellier - Winamax Poker Tour

Le Winamax Poker Tour, plus grand circuit de poker live gratuit de France, revient pour une nouvelle édition.

Ce véritable Tour de France de six mois, qui fera étape dans 10 villes et rassemblera plus de 10 000 joueurs sur l’ensemble du parcours, s’arrêtera au Parc des expositions Hall B5 de Montpellier les 16 et 17 novembre prochains.

Plus de 800 joueurs, préalablement qualifiés en ligne, se retrouveront le temps d’un week-end dans l’Hérault.

À l’issue de cette étape, 16 joueurs décrocheront leur place pour la grande Finale Nationale qui se tiendra en mars 2025 à Aix-en-Provence avec comme objectif ultime, le sacre de meilleur joueur de France !

Pour participer à cette étape Montpelliéraine, les joueurs peuvent d’ores et déjà se qualifier gratuitement en ligne sur https://www.winamax.fr/winamax-poker-tour-montpellier.