Bédarieux - Ouverture de la saison culturelle

Vendredi 18 octobre 2024 à 19h à La Tuilerie, la ville de Bédarieux présentera sa programmation culturelle ! Cette soirée promet d’être riche en découvertes, avec un aperçu des concerts et spectacles prévus pour la saison à venir : neuf rendez-vous à ne pas manquer autour du théâtre, de la musique, de l’humour et de la danse. On trouvera de grands noms de la scène humoristique, Laura Calu et Pablo Mira.

La ville de Bédarieux vous donne donc rendez-vous le 18 octobre à la Tuilerie pour une soirée exceptionnelle au cours de laquelle vous pourrez découvrir la programmation de la saison et assister au superbe concert d’ouverture Classi’Swing où les trois interprètes feront sautés les verrous du concert traditionnel et nous inviteront à dépoussiérer les plus belles pièces du répertoire classique.

Soirée en accès libre dans la limite des places disponibles

Informations et réservations : 04 67 95 48 27