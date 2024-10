Pyrénées-Orientales - Ecotrack : l'innovation au service des agriculteurs face au défi climatique

La startup greentech perpignanaise SESA (Solar Energy Systems Analytics) annonce le lancement officiel de son produit phare, l’ombrière photovoltaïque intelligente “Ecotrack”. Une démonstration grandeur nature aura lieu le jeudi 17 octobre 2024 sur un terrain de 400 m² de l’AgriCampus 66, partenaire engagé qui amène une dimension pédagogique à ce projet de démonstration agrivoltaïque. Cet événement marque un tournant pour SESA, qui ambitionne de devenir un acteur industriel incontournable de l’agrivoltaïsme en France.

Développée en collaboration avec le laboratoire du CNRS à Perpignan, Ecotrack incarne une véritable rupture technologique dans le secteur agricole. Cette ombrière photovoltaïque nouvelle génération permet aux agriculteurs de conjuguer rentabilité agricole et production énergétique durable. Grâce à ses innovations brevetées en mécanique et en logiciel, Ecotrack optimise l’utilisation des ressources en eau tout en offrant une protection avancée pour les cultures, en particulier face aux défis climatiques, comme la sécheresse ou le gel.

Une technologie au service de l’agriculture et de l’environnement

Fondée en 2021, SESA a pour mission de révolutionner le paysage agricole en proposant des solutions à la fois écologiques et économiques. Ecotrack se distingue non seulement par sa capacité à réduire les effets des aléas climatiques extrêmes sur les plantes (stress hydrique, fortes chaleurs, gel, grêle, etc.) mais aussi à produire une électricité décarbonée. Contrairement aux systèmes traditionnels, la solution intègre une structure en bois, favorisant son intégration paysagère et son acceptabilité tout en réduisant son empreinte carbone par 10.

Un point fort : les algorithmes brevetés de SESA reposent sur une intelligence artificielle à base de computer vision. Grâce à une conception inédite, des caméras hémisphériques suivent en temps réel l’évolution du ciel et des cultures, permettant une gestion prédictive optimisée de l’orientation des ombrières et donc des rendements agricoles.

Des ambitions fortes pour l’avenir

Pour soutenir sa forte croissance, SESA projette de lever 1,5 million d’euros dans les mois à venir. Cet investissement servira à financer la création de 20 nouveaux emplois d’ici 2028, notamment des postes d’ingénieurs, de commerciaux et d’experts industriels. De plus, SESA compte ouvrir un laboratoire de R&D dédié à l’amélioration continue de ses technologies agrivoltaïques. Plusieurs grands groupes ont déjà manifesté un vif intérêt pour Ecotrack, ce qui témoigne du potentiel immense de cette startup.