Occitanie - V-LOC, la jeune start-up toulousaine qui révolutionne la mobilité urbaine

V-LOC, la jeune start-up toulousaine qui révolutionne la mobilité urbaine avec la location de voitures électriques sans permis

Depuis sa création en 2022, V-LOC a levé 1 M€, ouvert 6 agences en France et possède une flotte de 150 véhicules. Pionnière de la location de voitures sans permis électriques, la société propose une solution de mobilité clé en main de 1 à 24 mois avec un modèle phare, la Citroën AMI. Une success story portée par une stratégie de financement bootstrap et une croissance exponentielle.

Fondée en 2022 par Quentin Sabathé, V-LOC est une jeune start-up toulousaine qui a su transformer une contrainte personnelle en une opportunité.

Comme il le témoigne : « J'ai eu une suspension de permis de 6 mois en 2021, c'est là que je me suis rendu compte qu'il n'existait aucun service de mobilité adapté à ma problématique. C'est à ce moment-là que j'ai créé V-LOC avec l'idée d'aider les personnes dans la même situation que moi à continuer de se déplacer de manière autonome ».

V-LOC propose un service de location de véhicules sans permis électrique allant de 1 à 24 mois, incluant une assurance tous risques, un kilométrage illimité et la livraison à domicile, offrant ainsi une solution de mobilité flexible et accessible.

Basé sur une vision simple mais audacieuse, le concept vise à offrir aux villes une alternative de mobilité durable. Initialement conçu pour un public ayant subi une suspension de permis, V-LOC attire également les adolescents à partir de 14 ans, autorisés à conduire des citadines sans permis, ainsi qu'à des personnes recherchant une solution simple et pratique pour les petits trajets du quotidien.

La jeune société a mis à disposition un modèle phare, conçu pour la mobilité urbaine : la Citroën Ami.

Ce véhicule électrique, compact et pratique, allie innovation et simplicité. Léger, économe en énergie et facile à garer, il est parfait pour les trajets quotidiens. L'essayer, c'est l'adopter !

À noter que ces petites citadines sont jusqu'à 30 % plus économiques en termes de consommation énergétique que les voitures traditionnelles.

Grâce à une stratégie de financement bootstrap , V-LOC a investi 1 M€ pour se lancer sur le marché. Depuis, la jeune start-up toulousaine connaît une croissance fulgurante. En seulement un an, V-LOC a triplé sa flotte de véhicules, démontrant que l'intérêt pour la mobilité sans permis est au cœur des préoccupations actuelles.

Aujourd'hui, elle compte une flotte de plus de 150 véhicules répartis dans 6 agences situées aux quatre coins de la France : Toulouse, Bordeaux, Nantes, Paris, Lille et Lyon.

V-LOC ne se contente pas de proposer des véhicules sans permis : elle met un point d'honneur à offrir une expérience client de qualité pour établir une relation de confiance et garantir un accompagnement personnalisé.

Avec un service de réservation 100 % en ligne, des contrats simplifiés et une prise en main rapide des véhicules, V-LOC assure une solution de mobilité facilement accessible à tous.

Face à la croissance fulgurante des solutions de mobilité douce, V-LOC prévoit d'avoir une flotte de 500 véhicules d'ici 2025 et d'étendre son réseau à d'autres grandes villes. L'objectif à long terme pour cette jeune start-up toulousaine est de devenir le leader national de la location de véhicules sans permis électriques.