Tarn - « CHAI Mon Vigneron » : 20 000 personnes attendues dans le vignoble de Gaillac

Comme chaque année, ils seront nombreux, les mordus de vin et autres bons vivants, à se retrouver pour célébrer le seul vin primeur du Sud-Ouest reconnu en appellation d’origine protégée : le Gaillac Primeur. Au programme : des dégustations et de grands moments de partage dans les chais des vignerons.

Le Gaillac Primeur, rouge ou blanc, appartient à la palette des spécialités du vignoble gaillacois. Élaboré à partir de gamay, le rouge est un vin très fruité : servi rafraîchi, il dévoile des notes de fruits rouges, comme la fraise ou la framboise, et de bonbon qui en font l’archétype du vin plaisir. Issu de cépages indigènes comme le loin de l’oeil ou le mauzac, le blanc est un vin vif et fin aux savoureux arômes d’agrumes et de pêches blanches.

Règlementation oblige, la présentation du Gaillac Primeur intervient toujours le troisième jeudi du mois de novembre, pour le rouge comme pour le blanc. Avec le temps, la date est devenue un rituel qui donne lieu à de nombreux événements à travers le vignoble, dans les domaines ainsi qu’à la Maison des Vins de Gaillac, située à l’intérieur de l’Abbaye Saint-Michel de Gaillac. Le public est constitué de passionnés mais aussi de néophytes ou de familles, attirés par l’esprit de convivialité attaché aux Vins de Gaillac.

De fait, cette nouvelle édition de « CHAI mon vigneron » invitera, comme à l’accoutumée, au plaisir du partage et de la découverte avec près de quarante événements organisés entre le jeudi et le dimanche. Bien sûr, on pourra déguster le Gaillac Primeur mais on pourra aussi participer à une randonnée, assister à un concert ou s’attabler dans les chais. Au menu : des casse-croûtes matinaux, des grillades à la braise de ceps de vigne, des bars à huitres, de la soupe à l’ail rose, des confits de canard du Sud-Ouest, des jambons à la broche, des planchas de légumes, des châtaignes grillées…

CHAI mon vigneron dans tout le vignoble de Gaillac du 21 au 24 novembre 2024; tout le programme sur www.vins-gaillac.com/nos-evenements