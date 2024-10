Montpellier - L'armée de l'Air invite les jeunes à embarquer dans un Alphajet

LE SALON "EXPÉRIENCE ALPHA" INVITE LES JEUNES À DÉCOUVRIR LES MÉTIERS DE L'ARMÉE DE L'AIR ET DE L'ESPACE

Paris, le 30 septembre 2024 - L’armée de l’Air et de l’Espace organise la seconde édition de son salon “Expérience ALPHA” le 12 octobre 2024 de 10h00 à 19h00, à l’hôtel de ville de Montpellier. Cet événement, spécialement conçu pour les jeunes de 17 à 25 ans, offre une opportunité unique d’explorer l'univers passionnant des Aviateurs.

À ce titre, pour la première fois, l’armée de l’Air et de l’Espace installera un Alphajet, avion mythique de la Patrouille de France sur la place de l’hôtel de ville de Montpellier. Ainsi, du 10 au 12 octobre 2024, chacun pourra approcher l’appareil et découvrir le monde des aviateurs grâce à un village « armée de l’Air et de l’Espace ».

Le salon Expérience Alpha en quelques mots :

Les visiteurs découvriront 5 domaines : la préparation sportive, les fusiliers commandos, le renseignement, la maintenance aéronautique et le pilotage.

Sur chaque stand sera organisée une activité immersive pour créer une expérience unique : s’entraîner avec les moniteurs de sport, se mettre en condition avec les fusiliers commandos, planifier son opération avec une équipe d’experts du renseignement ou encore apprendre à piloter sur un simulateur de vol. Leur mission finale : compléter un passeport qui leur permettra de monter dans un Alphajet, l’avion de la Patrouille de France !

En complément, des aviateurs venus de la base aérienne 115 d’Orange et des conseillers en recrutement seront présents tout au long de la journée pour informer les visiteurs des multiples opportunités proposées par l’armée de l’Air et de l’Espace.

Acteur de l’emploi des jeunes, 4000 français âgés de 17 à 30 ans rejoignent la communauté des aviateurs chaque année. Avec des formations rémunérées et qualifiantes, ils contribuent pleinement à la réussite de nos missions.

Pour plus de détails sur l’Expérience Alpha et pour vous inscrire gratuitement, veuillez vous rendre sur le site www.mission-devenir-aviateur.fr.

Rendez-vous le 09 octobre 2024 à partir de 14h00 pour le montage de l’avion et le 12 octobre 2024 à 11h00 pour l’inauguration et la découverte de nos ateliers d’immersion.